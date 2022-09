A Gazprom kétperces videóban üzent Európának: hosszú lesz a tél

A Gazprom egy hosszú, két perces videóban gúnyolódik Európán. A kissé amatőr benyomást keltő klip azt próbálja bemutatni, hogyan fagynak meg Európa fővárosai az orosz gáz nélkül.

A videó szerint miután nullára csökkent a nyomás a gázvezetékeken, hó és jég söpör végig a kontinensen. A kezdő képeken egy munkás lezárja a vezetéket,majd jeges felhők kúsznak az égen, közben a Brüsszelről, Berlinről, Párizsról és Londonról készült légi felvételek sorjáznak.

A Daily Mail szerint a videóhoz Jurij Vizbor A tél hosszú lesz címet viselő dalát illesztették aláfestő zenének.

Gazprom releases a new video showing how cold winter in Europe will be👇 pic.twitter.com/VhbwhqdHKk

— UkraineWorld (@ukraine_world) September 5, 2022