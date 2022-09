Kirúgtak egy magas rangú vezetőt a Kínai Kommunista Pártból

Kizárták a Kínai Kommunista Pártból a világ egyik legnagyobb vállalata, a China Life Insurance Company biztosítótársaság korábbi elnökét. Vang Bin vesztegetés és korrupció gyanújával érdemelte ki a kizárást – derült ki a Központi Fegyelmi Ellenőrző Bizottság csütörtöki közleményéből.

Vangról kiderült, hogy hatalmas mennyiségű kenőpénzt vett fel, és visszaélt hatalmával, hogy másoknak hasznot húzzon – áll a közleményben.

A China Life Insurance Company egy pekingi székhelyű, Kínában bejegyzett vállalat, amely életbiztosítási és életjáradék-termékeket kínál és a vilég legnagyobb vállalati közé tartozik.

Szintén a Reuters számolt be róla, hogy egy másik magyas rangú tisztviselőt is eltávolítottak a pártból. A 67 éves Liu Janping korábban a nemzetbiztonsági minisztériumban a korrupció kivizsgálásával foglalkozott, ám a jelek szerint őt magát is vétkesnek találták korrupcióban.

A kínai vesztegetésellenes felügyelet csütörtökön jelentette be a párttagok kizárását.