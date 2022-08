Brit hírszerzés: Az oroszok egy hónap alatt 10 kilométert tudtak csak előrehaladni a Donbászban

A hétvégén Oroszország újfent a dél-ukrajnai védelem megerősítésére összpontosította erőfeszítéseit és továbbra is támadja az ukrán állásokat Donyeck megyében – közölte napi jelentésében a brit védelmi minisztérium.

A jelentés szerint elmúlt 30 napban Oroszország számára a Bahmut városa elleni támadás volt a legsikeresebb lépés a Donbászban, azonban az oroszoknak ez idő alatt csak körülbelül 10 kilométert sikerült előrelépniük. Más donbászi szektorokban, ahol Oroszország megpróbált áttörni, még ennél is lassabban haladtak, legfeljebb 3 kilométert, ami szinte biztosan lényegesen kevesebb a tervezettnél.

A jelentés hozzáteszi, annak ellenére, hogy ezeken a területeken továbbra is intenzíven használja a tüzérséget, Oroszország nem volt képes elegendő számú harci képességű gyalogságot bevetni ahhoz, hogy jelentősebb előrelépést tegyenek.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 9 August 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/uuTHPiYMFw

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6PcEp9eX14

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 9, 2022