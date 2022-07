Ukrajnától több ezer kilométerre hadgyakorlatozik Oroszország

Stratégiai hadgyakorlatokat tartanak Oroszország keleti részén augusztus 30-tól – közölte az orosz védelmi minisztérium. A „Vosztok” (magyarul: keleti) hadgyakorlatok szeptember 5-ig tartanak majd, és más országok katonai kontingensei is részt vesznek benne – írta a tárca a partnerországok megnevezése nélkül.

A bejelentéssel a Reuters szerint Oroszország azt üzeni a külvilágnak, hogy – a több szempontból is költséges, immár öt hónapja tartó ukrajnai invázió ellenére – továbbra is futja a figyelméből a föderáció teljes területének védelmére, és katonai szempontból képes is fenntartani a „szokásos ügymenetet”.

A minisztérium ennek alátámasztásaként így fogalmaz a közleményben:

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek csak egy része vesz részt a különleges katonai műveletben (Ukrajnában), amelynek létszáma elégséges a Legfelsőbb Főparancsnok által meghatározott összes feladat teljesítéséhez.

Az orosz védelmi tárca szerint az ország nem mondott le semmilyen kiképzési tevékenységről vagy nemzetközi együttműködésről, és a tervezett gyakorlatokat a szükséges személyi állománnyal, fegyverzettel és felszereléssel végrehajtják.