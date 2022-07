Pártpénzből fizetett bérgyilkos, eljátszott cápatámadás – a brit politikai élet legfurcsább lemondásai

A közelmúltban a brit kormány számos tagja önként távozott a pozíciójából, majd Boris Johnson miniszterelnök is bedobta a törülközőt. Bár ilyen tömeges lemondási hullámot ritkán látni, az egyáltalán nem megy ritkaság számba, hogy Nagy-Britannia aktuális vezetője idő előtt távozik posztjáról. Ahogy az sem, hogy egy-egy képviselő vagy miniszter egy botrány miatt lemond. A brit kormányválság árnyékában összegyűjtöttük a legfurcsább lemondásokat a szigetország modernkori történelméből.

A már London polgármestereként és külügyminiszterként is botrányt botrányra halmozó – például a burkát viselő nőket postaládákhoz hasonlító – Boris Johnson sokáig megingathatatlannak tűnt a miniszterelnöki székben. A helyzet akkor változott meg, amikor kiderült, hogy bár a koronavírus elleni védekezésként lezárták Nagy-Britanniát, a kormánya által hozott járványügyi szabályokra fittyet hányva Johnson több házibulit is tartott a Downing Streeten található miniszterelnöki rezidencián. Még a Fülöp herceg temetése előtti éjszaka is tartottak két ilyen bulit, miközben másnap II. Erzsébet királynőnek egyedül kellett végigülnie férje temetését a járvány elleni védekezésként hozott távolságtartási szabályok jegyében.

Bár nagy felháborodást keltettek a konzervatív politikusoknak és háttérembereknek rendezett VIP-bulik, sokáig úgy tűnt, csak a kormányfő népszerűségére lesznek rossz hatással, a pozícióját azonban megtarthatja. A sűrűsödő botrányok hatására a Konzervatív Párt bizalmi szavazást tartott egy hónappal ezelőtt, amit Johnson még túlélt, de szép számmal érkeztek szavazatok a leváltására is.

A bili végül akkor borult ki, amikor kiderült, hogy a konzervatívok alsóházi frakcióvezető-helyettese, Chris Pincher – akinek ráadásul nem ez volt az első zaklatási ügye – egy buliban annyira lerészegedett, hogy két másik férfi képviselőt megfogdosott. Az érintett képviselők panasszal éltek Pincherrel szemben, a kormányfő hivatala pedig eleinte tagadta, hogy tudtak volna a politikus korábbi zaklatási ügyeiről.

Közben a törvényhozás felsőházának egyik tagja, Simon McDonald – aki korábban a külügyi tárca magas rangú tisztviselője volt – azt állította, hogy amikor 2019-ben Pinchert kinevezték Európa-ügyi miniszternek, tájékoztatta a kormányfőt a zaklató politikustársával kapcsolatos „hivatalos panaszról”. Erre a kijelentésre pedig már úgy reagált Boris Johnson hivatala, hogy a miniszterelnök valóban tudott a korábbi esetről, csak „nem tudta felidézni azt”, amikor a legutóbbi panasz eljutott hozzájuk. Johnson később azt mondta, nagyon sajnálja, hogy nem cselekedett az információ alapján.

A nyilvánosan kibukó hazugság hatására a Konzervatív Párt kihátrált a miniszterelnök mögül, és rövid idő alatt összesen 59 konzervatív politikus mondott le a pozíciójáról – köztük veterán és befolyásos miniszterek.

A példátlan méretű lemondási hullámban végül Johnsont is elérte: július 7-én lemondott a Konzervatív Párt vezetéséről és a miniszterelnökségről is – bár a kormányfői pozíciót az utódja megtalálásáig még ügyvezetőként tovább viszi.

Így ő is csatlakozott azon elődeihez – többek között a második világháborút a közvélemény szerint rosszul kezelő, 1940-ben Winston Churchillre leváltott Neville Chamberlainhez, a párttársai által hasonlóan megfúrt Margaret Thatcherhez, az iraki háború kezelésébe és az ezzel járó népszerűségvesztésbe belebukó Tony Blairhez, valamint a brexit levezénylésébe bicskájukat beletörő David Cameronhoz és Theresa Mayhez –, akik nem pártjuk választási veresége miatt mondtak le a kormányfői pozícióról.

Teátrális lemondások a parlamentben és a Downing Streeten

Ebből is látható, hogy a brit közéletben nagy hagyománya van a politikusok lemondásának: a Vaslady például 1990-ben két héttel azután jelentette be a távozását a miniszterelnöki székből, hogy az egy évvel korábban kinevezett helyettese, Geoffrey Howe előzetes figyelmeztetés nélkül, a törvényhozás színe előtt egy Thatcher kormányzásának hibáit ekéző szenvedélyes beszédben lemondott.

Margaret Thatchert már 1986-ban is meg akarták buktatni egy lemondással: védelmi minisztere, Michael Heseltine a kormányülésen jelentette be távozását, ahonnan gyorsan távozott, és a Downing Street 10. előtt elkezdte kritizálni a kormányt, melynek addig a tagja volt, majd még aznap tartott egy sajtótájékoztatót a védelmi minisztériumban, ahol tovább folytatta ezt. Az összetűzés egyébként Nagy-Britannia utolsó helikoptergyára miatt alakult ki.

A második világháború előtt, az Adolf Hitler és Benito Mussolini irányába közelítő kormánypolitika ellen tiltakozva adták vissza többen a megbízásukat. Köztük volt a kormány külügyminisztere, Anthony Eden, aki három évtizeddel később, a szuezi válság után azért kényszerült újra lemondani – ekkor már az ország vezetéséről –, mert annyira nem vette komolyan a helyzetet, hogy Jamaikán nyaralt.

És, hogy egy közelebbi háborús példát említsünk, álljon itt Tony Blair első külügyminisztere, Robin Cook, aki az iraki háború 2003-as elindításakor már a törvényhozás felsőházának vezetője volt, és az invázió ellen tiltakozva mondott le.

Háború sem kell ahhoz, hogy a kormányzati politika ellen tüntetőleg távozzon egy politikus. Éppen Boris Johnson a brexit egyik arcaként és akkori külügyminiszterként azért mondott le 2018 nyarán elődje, Theresa May kormányában, mert nem tartotta elég keményvonalasnak, ahogy az Európai Unióból való kilépést kezelték.

A May-kormány sportminisztere, Tracey Crouch pedig azért mondott le ugyanebben az évben, mert a játékgépek működését szigorító rendelkezések csak fél évvel azután léptek érvénybe, mint ahogy eredetileg tervezték. Ő arra hivatkozva távozott, hogy a késlekedés miatt ebben a félévben is rengeteg ember életét fogja tönkretenni a szerencsejáték.

Volt, aki eljátszotta a halálát

A nagy politikai lemondásokról könyvet író Theo Barclay pár éve a Spectator magazin számára készített gyűjtést a további esetekről. Írásából olyan politikusok történeteit ismerhetjük meg, mint John Profumo hadügyminiszterét, aki a 1963-ban azért kényszerült lemondani, mert a törvényhozás előtt tagadta le kapcsolatát egy topless táncoslánnyal, aki az akkori londoni szovjet nagykövetnek is a szeretője volt, és a feltételezések szerint a szovjeteknek kémkedett. Profumo ügye – ami a királyi család életét bemutató A korona című Netflix-sorozatban is szerepel – akkorát szólt, hogy idővel az egész kormányt magával rántotta.

A Guardian visszaemlékezése szerint a Profumo-ügy volt az első alkalom, amikor a bulvársajtó elkezdett a politikusok magánéletével foglalkozni. Pár évvel később ezek a médiumok már annyira belejöttek, hogy szereptévesztésbe kerültek, és ők maguk generálták a sztorikat. Az első áldozatuk Antony Lambton gróf volt, aki azért kényszerült lemondani képviselői mandátumáról, mert 1973-ban egy plüssmaciba rejtett kamerával lefotózták ruha nélkül, ahogy egy prostituált mellett ülve füvezik egy ágyon, a képet pedig az egyik vezető bulvárlap le is hozta.

A munkáspárti John Stonehouse története ennél is pikánsabb. 1969-ben még postaügyi és telekommunikációs miniszter volt, de 1974-ben képviselőként jobbnak látta, ha eljátssza a saját halálát: otthagyott egy halom ruhát Miami egyik strandján, elment úszni, majd „eltűnt” a tengerből. A közvélemény azt feltételezte, hogy megette egy cápa, és már a haláláról szóló gyászhírek is megjelentek, ő pedig Ausztráliában próbált új életet kezdeni a titkárnőjével és új, hamis személyazonosságával.

Több nyomós oka is volt erre: egyrészt így akarta eltitkolni a felesége elől, hogy a titkárnője a szeretője, másrészt a hitelezői is keresték, harmadrészt az is kiderült róla, hogy 1962 óta Csehszlovákiának kémkedett.

Ausztráliában egy csomó pénzt kivett egy bankból, majd Koppenhágába utazott a szeretőjével, azonban a bankban gyanússá vált, ahonnan a rendőrségnek is leadták a drótot, így amikor visszatértek Ausztráliába, a hatóságok hamar megtalálták. Stonehouse végül ahelyett, hogy a brit szokásokhoz híven egy lemondó képviselőknek járó jelképes pozíciót kapott volna, hét év börtönbüntetést érdemelt.

Hasonlóan megdöbbentő Jeremy Thorpe története, aki azt követően mondott le az azóta megszűnt, XIX-XX. századi Liberális Párt vezetéséről 1976-ban, hogy a feltételezések szerint a pártja számára küldött adományokból megbízott egy bérgyilkost egykori szeretője, a kapcsolatuk botrányaival évek óta a bulvársajtónál házaló Norman Scott megölésével.

A bérgyilkos aközben akarta végrehajtani a megbízást, hogy a célszemély kutyát sétáltatott, de véletlenül nem Scottot, hanem a kutyáját lőtte le.

Ennek ellenére Thorpe még évekig dolgozott a párt külügyi szóvivőjeként.

Cecil Parkinson is különleges karriert tudhat magáénak: már az első, 1979-ben megválasztott Thatcher-kormánynak is a tagja volt, és a sikeres újraválasztási kampányt is ő vezette, mégis le kellett mondania a kereskedelmi miniszteri posztjáról, miután a titkárnője terhes lett tőle, és meg is szülte a gyereküket. Lemondása után évekkel azonban újra miniszter lett, és egészen 2015-ig a felsőház tagja maradt.

Persze, ahogy Boris Johnson miniszterelnökségének koporsószöge is mutatja, a zaklatási és szexbotrányok azóta sem múltak el. Theresa May helyettesének, Damian Greennek például azért kellett lemondania 2017-ben, mert egy újságírónő megvádolta szexuális zaklatással, és kiderült, hogy még 2008-ban pornófelvételeket találtak az alsóházi képviselőkent használt hivatali számítógépén.

És zárásképp következzen egy könnyedebb történet, ami azt is bizonyítja, hogy ahol a parlamentarizmusnak több száz éves hagyománya van, ott a politikusok karrierje olyan törékeny, mint egy tojás – amit akár egyetlen rossz megszólalás is egy csapásra összetörhet. Edwina Currie egészen addig számított a konzervatívok egyik felívelő csillagának, hogy egészségügyi államtitkárként 1988-ban a szalmonellajárvány kellős közepén azt találta mondani, hogy Nagy-Britanniában valószínűleg minden tojás szalmonellával fertőzött, amivel annyira magára haragította a párt törzsszavazóinak számító gazdákat, hogy Margaret Thatcher megmutatta neki, merre van az ajtó. A parlamentet viszont nem kellett elhagynia: 1997-ig képviselő maradt.

A kiemelt képen Jeremy Thorpe látható.