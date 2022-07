Családi tragédiák sorát okozta az ámokfutó rapper

Hét ember meghalt, több tucat pedig súlyosan megsérült, amikor Chicago egyik jómódú külvárosában a július 4-i, függetlenség napi felvonuláson egy férfi ámokfutást rendezett. A gyanúsított egy 21 éves rapper, aki már korábban is a rendőrség látókörébe került, amikor a családja megölésével fenyegetőzött, mégis legálisan vásárolhatott fegyvereket. Robert E. Crimo III feltételezhetően egy épület tetejére felmászva kezdett bele a mészárlásba, ahonnan a régóta tervezgetett kegyetlen akció után úgy tudott elmenekülni gyalogszerrel, hogy női ruhát és parókát viselt álcaként. És ez csak az egyik bizarr momentum a tragikus történetben.

Újabb véres merénylet rázta meg a szabad fegyverviselést az egyik legfontosabb alapjognak tartó Egyesült Államokat, ezúttal Illinois államban. Hétfőn, július 4-én Chicago Highland Park nevű, jómódú, nagyrészt fehérek lakta elővárosában egy fegyveres ámokfutó szakította meg az USA talán legfontosabb ünnepének, a függetlenség napjának alkalmából rendezett felvonulást, amikor egy közeli épület tetejéről a félautomata fegyverével tüzet nyitott a tömegre.

A 30 ezres városrészben délelőtt 10 órakor kezdődött az év legfontosabb eseményeként számon tartott függetlenség napi felvonulás, amit nem sokkal később sorozatlövések szakítottak meg. A hatóságok tájékoztatása szerint összesen 45 ember sérült meg, öten közülük még a helyszínen életüket vesztették, két áldozat pedig a kórházban halt meg.

A Twitteren megosztott, megrázó felvételen a lövöldözés kezdetének pillanatai és a menekülő emberek láthatók.

#BREAKING: More Footage From The Mass Shooting In Highland Park, Illinois #BreakingNews pic.twitter.com/cYrqnGs2VU — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) July 4, 2022

Egy látogatóba érkező nagypapa és egy kisgyerekes házaspár is meghalt

A halálos áldozatok között volt egy harmincas házaspár, Kevin és Irina McCarthy, akiknek a kétéves gyermekét később az utcán egyedül kóborolva találták meg a helyiek. A szüleit tragikus körülmények között elvesztő kisfiú – akit az édesapja úgy mentett meg, hogy a testével pajzsként védte a lövésektől – hozzátartozói közösségi gyűjtést indítottak a GoFundMe nevű oldalon,

ahol azóta már több mint 2 millió dollárt (803 millió forintot) gyűjtöttek össze a kis Aiden McCarthynak.

A lelőtt szülőkkel és az unokájukkal egy háztartásban élő nagyszülőket – akik szintén részt vettek a felvonuláson, de a lövöldözés utáni káoszban elvesztették a rokonaikat – pedig a család szomszédja, a lövöldözést szerencsésen túlélő, 71 éves Adrienne Rosenblatt tájékoztatta, aki a környék közbiztonsága felett őrködő, angolul Neighborhood Watch-nak nevezett csoport honlapján látta meg az ismerős kisfiú képét.

A szomszédasszony a Washington Postnak azt nyilatkozta: a nagyszülőknek óriási kő esett le a szívükről, amikor megtudták, hogy legalább az unokájuk életben maradt, és a rendőrségen vigyáznak rá.

A rendőrség keddi közlése szerint McCarthyék mellett a 64 éves, Highland Park-i Katherine Goldstein – egy barátai által csak Katie G-nek becézett utazásszervező –, a 78 éves, mexikói Morelosban élő Nicolás Toledo-Zaragoza – aki a városban élő családját látogatta meg –, a 63 éves, Highland Park-i Jacki Sundheim – a helyi zsidó közösség egyik megbecsült tagja – és a 88 éves, Highland Park-i Stephen Straus – egy fitt öreg úr, aki fiatalabb testvére nélkül, egyedül is kiment a felvonulásra –, továbbá a 69 éves, a Highland Parkkal szomszédos Waukeganből származó Edward Uvaldo hunyt el a vérengzés következtében. A lövöldözés legfiatalabb sérültje egy 8 éves gyerek.

Nicolás Toledo-Zaragoza egyik unokája Xochil Toledo azt mesélte a Chicago Sun Timesnak, hogy reggel kicuccoltak oda, ahonnan minden évben meg szokták nézni a függetlenség napi felvonulást, és a fiatalok csak azért élhették túl a lövöldözést, mert a kerekesszékes nagypapát előre engedték.

Ő volt az, aki mindannyiunk életét megmentette. Engem, a barátomat vagy az unokatestvéreimet kellett volna eltalálniuk a lövéseknek

– mondta az összetört fiatal nő a lapnak.

Egy zavart elméjű fiatal rappert gyanúsítanak

Még hétfőn, közel félnapos hajtóvadászat után letartóztatták a lövöldözés feltételezett elkövetőjét, a szüleivel a városban élő, 21 éves Robert E. Crimo III-t. A barátai elmondása alapján az interneten élő, magányos fiatal rapper (aki Awake the Rapper néven zenélt) úgy tudott megmenekülni, hogy parókát húzva nőnek öltözött, és eljátszotta, hogy ő is egy áldozat, majd a pár kilométerre található házukhoz gyalogolt, ahonnan elvitte az édesanyja autóját, és dél felé vette az irányt.

A merénylőt kereső rendőrök azonban megállították, és fel is ismerték, ő pedig tiltakozás nélkül megadta magát, holott fegyver is volt nála. Nem a vérengzéshez használt Ar-15 típusú félautomata géppuskát tartotta a járműben, hanem egy másik lőfegyvert, az újabb hírek pedig már arról szólnak, hogy egy második lövöldözés is szerepelt a tervei között. A Lake megyei seriffhelyettes, Christopher Covelli tájékoztatása szerint a gyanúsított ezt a két fegyvert legálisan szerezte be. Később a házkutatás során a rendőrök összesen öt fegyvert foglaltak le: két gépfegyvert, egy shotgunt és két pisztolyt.

Hogy a számaiban és videójában (melyeket azóta a Spotify-ról és a YouTube-ról is töröltek) az erőszakot talán még a gengszter rappereknél is komolyabban éltető Crimo – egyik klipje például a Vice szerint egy iskolai lövöldözést imitáló környezetben játszódik – hogyan szerezhetett legálisan egy félautomata fegyvert, az azért is rejtély, mert időközben közölték a hatóságok, hogy a férfi már korábban is a látókörükbe került.

Akkor az egyik rokona hívta ki rá a rendőröket, miután azzal fenyegetőzött, hogy kivégzi az egész családját. A rendőrök lőfegyvert ugyan nem, ellenben 16 kést, egy tőrt és egy kardot is találtak Crimónál a családi házukban. És amikor ezek (és több öngyilkossági kísérlet) után 2019 decemberében fegyverviselési engedélyért folyamodott 19 évesen, a kérelmét felnőtt gondviselőként az édesapja, Robert Crimo Jr. írta alá.

A hatóságok tájékoztatása szerint a késes-kardos ügyből azért nem lett semmi, mert a családtagok a segélyhívás ellenére utóbb nem akarták jogi útra terelni a dolgot.

A Vice egyébként azt írja, hogy Crimo nagy rajongója volt a Hitman című videójátéknak, melyben egy bérgyilkost kell irányítani, és nemcsak a kocsijára festette fel a játék főszereplőjének, a 47-es ügynöknek a számát, hanem az arcára is feltetováltatta – ezért is lehetett különösen fontos számára az arcát eltakaró hosszú paróka.

Oh please don’t tell me he was trying to be Agent 47 pic.twitter.com/qrh3MQSD8U — Crash Test Orphan 🍍 (@Hardporecorn69) July 4, 2022

Közben arról is megjelentek hírek, hogy Crimo Donald Trump egykori amerikai elnök egyik rendezvényén is részt vett, és előfordult, hogy MAGA-zászlóval pózolt egy fotón. A rendezvényen készített szelfijén azonban a Where Is Waldo? magyarul Hol van Vili? című gyerekkönyvsorozat főszereplőjének öltözött – akit a könyvek lapjain meg kell keresni a tömegben. Így nem zárható ki az sem, hogy csak trollkodásból ment a Trump Illinois-ba érkezését üdvözlő hívek közé.

A republikánusokat támogató médiumok ugyanakkor arról számoltak be – eddig bármilyen komolyabb bizonyíték nélkül –, hogy Crimo egy antifasiszta terrorista volt, a laza fegyverviselési szabályok helyett pedig a marihuánát és a videójátékokat okolják a tragédiáért. Legismertebb szószólójuk, Tucker Carlson is ezen a véleményen van.

A magányosan élő Crimónak a Rolling Stone szerint csak olyan barátai voltak, akiket az interneten ismert meg. A magazin munkatársainak több ilyen baráttal is sikerült felvennie a kapcsolatot.

This is Bobby Crimo, the “person of interest” in the Highland Park shooting, in Trump flags. pic.twitter.com/T7R8y88M9n — Sawyer Hackett (@SawyerHackett) July 4, 2022

Az az Awake, akit mindig is ismertem, politikailag teljesen közömbös volt

– vette védelmébe Crimót egyikőjük, Bennett Brizes, aki a történethez megkérdezett többi online baráttal egybehangzóan azt állította, hogy bár az általuk csak Bobbynak becézett gyanúsított egyértelműen mentális problémákkal küzdött, egyáltalán nem tudtak arról a vérengzésről, amit offline tervezett. Crimo barátai azt is elismerték a magazinnak, hogy barátjuk erőszakos fordulatát, és a mögötte álló lehetséges ideológiai motivációkra utaló jeleket sem vették észre.

Az egyik ilyen jel az volt, hogy Crimo a rapkollektívájukat a Sleepy Squad (magyarul álmos osztag) névre keresztelte el, és a náci Németország erőszakszervezetét megidéző SS rövidítést használta, amikor a csapatukra hivatkozott. „Szerintem ez 100 százalékban véletlen egybeesés” – mondta Brizes. Azt többen is elismerték, hogy látták, barátjuk mentális problémákkal küzd, ugyanakkor mindannyian azt mondták, ezt nem nézték ki belőle. Hozzátették: szerintük a probléma gyökere ott keresendő, hogy Crimo a mentális problémái ellenére könnyen hozzájuthatott a fegyverekhez. (Azóta a Daily Beast azt is megírta, hogy Crimo online rendelte meg a fegyvereket egy helyi fegyverboltból, és személyesen vette őket át az üzletben.)

Talán hasonló jel volt, talán csak véletlen egybeesés, hogy amikor Crimo megálmodott egy ruhamárkát, annak is olyan logót talált ki, ami sokak szerint nagyon hasonlít egy finn szélsőjobboldali csoport, a Suomen Sisu emblémájára (a lenti videóban viselt sisakján is a saját logója látható). Ez leghamarabb majd a vallomásából derülhet, mivel az Amazonra 2021-ben feltöltött 23 oldalas e-könyve – melyre manifesztumként tekintett – csupán számsorokat tartalmazott.

Video from Awake the Rapper

AKA #BobbyCrimo #HighlandPark shooter He advertised this was coming

Leftist #DomesticTerrorism pic.twitter.com/JgUBNU54X9 — Jim Hanson (@JimHansonDC) July 4, 2022

A képet az is árnyalja, hogy Robert E. Crimo III édesapja, Robert Crimo Jr. – aki pár éve a város polgármestere akart lenni republikánus színekben, de nem nyert, a fia védelmével pedig a nemrégiben szexuális bűntettekért elítélt Grammy-díjas énekes, R. Kelly ügyvédjét bízta meg – azt is elárulta, hogy

július 3-án este a fia az aznap történt koppenhágai merénylet elkövetőjét „idiótának” nevezte.

A katonák családjainak rendezett grillparti nem maradt el a Fehér Ház kertjében

Az elnök, Joe Biden a lövöldözés után, de még a gyanúsított elfogása előtt kiadott nyilatkozatában az ABC News chicagói csatornája szerint arra kérte a szövetségi bűnüldöző szerveket, hogy mielőbb fogják el az elkövetőt, és megemlítette a fegyvertartási törvény nemrég elfogadott szigorítását, majd azzal folytatta, hogy még sok munka vár rájuk, és nem fogja feladni a „fegyveres erőszak járványa elleni küzdelmet”.

Délután a július 4-i szokásokhoz hűen katonákat fogadtak családostól egy ünnepi grillpartira a Fehér Ház kertjében, ahol az abortusz jogának alkotmányos védelmét megszüntető legfelső bírósági döntésre és a Highland Park-i lövöldözésre egyszerre utalva azt mondta:

Az elmúlt napokban volt okunk azt gondolni, hogy ez az ország visszafelé halad. Hogy a szabadság csökkent. Hogy az általunk feltételezett jogok már nem léteznek. (…) Továbbra is folyamatos harcban állunk Amerika lelkéért, ahogyan már több mint 200 éve.

Amikor pedig a nap folyamán a CNN riportere megkérdezte az elnöktől, hogy szigorúbb fegyverviselési szabályokkal esetleg elkerülhető lett volna az illinois-i tragédia, akkor nem adott egyértelmű választ, csak annyit reagált: „még nem ismerjük a körülményeket”.