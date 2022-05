A Guardian írta meg, hogy Oroszország holnaptól leállítja Hollandia gázellátását, miután a holland kormány által támogatott helyi energetikai vállalat, a GasTerra nem volt hajlandó rubelben fizetni a Gazpromnak.

Russia will stop supplying gas to the Netherlands as of tomorrow after the government-backed trader GasTerra refused to pay supplier Gazprom in roubles. About 15% of Dutch gas comes from Russiahttps://t.co/1HfqvTiAZc

