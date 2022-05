Oroszbarát konteók is megjelennek Toroczkai megszólalásaiban

A Mi Hazánk elnöke szinte kritikátlanul osztja az orosz dezinformációt egy tényellenőrző oldal szerint. Van itt minden: ukrajnai biofegyverek, népirtás, Oroszország megtámadásának szándéka, mélyállami összeesküvés, harc a világrendért.

Hatfős frakciót alakíthatott az új Országgyűlésben a Toroczkai László vezette szélsőjobboldali Mi Hazánk Mozgalom, ami a tényellenőrző oldal, a Lakmusz cikke szerint előszeretettel osztja az Ukrajna elleni orosz propagandát. Ezt úgy is teszik, hogy az orosz médiában megjelenő, nem bizonyított elméleteket is tényként osztják meg a párt közönségével.

A Lakmusz minderre több példát is talált. Toroczkai a háború kitörése után tüntetésre hívta a híveket (nem az orosz agresszió ellen, hanem hogy Magyarország maradjon ki az egészből), ahol kijelentette: Ukrajna „törvénytelenül, és a XX. században ajándékba kapott területekből állt össze”. Felidézte azt az orosz narratívát, hogy a mai Ukrajna orosz, lengyel és magyar területekből (Kárpátalja) lett összerakva.

Ukrajna a lap érvei szerint azonban 1991 óta független állam, amit korábban Oroszország is elismert.

Toroczkai arról is beszélt a március 3-i demonstráción, hogy Kelet-Ukrajnában civileket gyilkolnak az ukránok, az oroszok pedig humanitárius folyosókat nyitnak az állítólagos ukránok elkövette népirtás elől menekülőknek. Eközben az igazság az, hogy a Donbasznak nevezett régióban 2014 óta változó intenzitású háború folyik, aminek valóban voltak civil áldozatai, ebben mindkét hadviselő fél saras lehet. De a mostani invázió közben kiderült az is, az orosz erők súlyos háborús bűncselekményeket követtek el Ukrajnában.

A pártelnök azt az orosz véleményt is megosztotta követőivel egy március 10-i videóban, hogy a háború megelőző csapás, Ukrajna meg akarta támadni Oroszországot a Krímért és a Donbaszért. Toroczkai arról is értekezett ebben a videóban, hogy Ukrajna felrúgva a Budapesti Memorandumot (amit Oroszország 2014-ben már felrúgott) atomhatalommá akar válni. Ezt a narratívát mind a Mi Hazánk, mind az orosz propaganda előszeretettel osztotta. Mindenesetre Ukrajna atomfegyverkezésére semmilyen bizonyíték sincs (érdekes párhuzam, hogy Irak lerohanásakor az USA szintén nem létező tömegpusztító fegyverekre hivatkozott).

A Lakmusz hozzáteszi, készülődő ukrán támadásra semmi sem utalt, még akkor sem, amikor Oroszország már katonák tízezrét vezényelte a határra év elején.

A Mi Hazánk vezetője az összeesküvés-elméletek mély bugyrait is felhozta, miszerint az USA és az ún. deep state (mélyállam) egypólusú világrendet akar, ez csap most össze Oroszországgal. Toroczkai sokszor hozza fel a Világgazdasági Fórumot, mint a nagy ügyeket irányító csoportot, ami felelős a Covid-járványért is szerinte (hogy e téren is mennyi konteót gyúr össze Toroczkai, arról korábbi cikkünkben olvashat). Azt is hangoztatja, hogy a német-orosz megegyezésen alapuló európai rendet is kikezdik az amerikaiak és a fegyverlobbi, Ukrajnában pedig biolaborokat működtetnek biofegyverkezés céljából. Minderre megint nincs semmilyen bizonyíték, csak homályos konteók.

Toroczkai a sok furcsa és oroszbarát elmélete megosztása miatt is a közösségi média célkeresztjébe került, az ő Facebook-oldalát és a pártét is letiltották már párszor. A pártelnököt a lap szerint gyűlöletkeltő személyként tartja számon a Facebook. A Mi Hazánk és vezetése ezért Twitteren, Tiktokon és Telegramon kommunikál követőivel. Toroczkai egyébként sajnálkozott korábban, hogy a Kreml egyik propagandacsatornáját, a Russia Todayt (RT) letiltották Magyarországon és az EU-ban is.