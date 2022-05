170 civil érkezett Zaporizzsjába a mariupoli Azovsztal acélművekből

A sikeresen kimenekített civilek hetek óta az orosz erők által ostom alatt tartott mariupoli acélműben vesztegeltek borzalmas körülmények között. A Nemzetközi Vöröskereszt a Twitteren tett közzé videófelvételt a Zaporizzsjába érkező újabb menekültekről vasárnap este.

Volodimir Zelenszkij szombaton azt mondta, hogy több mint 300 civilt mentettek ki Azovstalból. A Reuters azonban arról számolt be, hogy Szvjatoszlav Palamar, az ukrán Azov ezred parancsnokhelyettese nem tudja biztosan megmondani, hogy minden civilt evakuáltak-e az erőműből, mivel az ukrán harcosok nem tudják ellenőrizni és biztonságossá tenni az összes, ellenséges tűz alatt álló területet.

A Nemzetközi vöröskereszt posztja szerint ez a harmadik hasonló művelet, amikor az ENSZ közreműködésével biztonságosan sikerült civileket kimenekíteni a veszélyes üzem területéről.

– áll a bejegyzésben.

BREAKING: After weeks of living largely underground, over 170 civilians from Azovstal and Mariupol area have arrived in Zaporizhzhia.



This is the 3rd safe passage operation we’ve coordinated with @UN.



We’re deeply relieved we could help more civilians get to a safer place. pic.twitter.com/xVDw195VLn