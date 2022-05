Fokozódnak a harcok Kelet-Ukrajnában; az Amnesty szerint erős bizonyítékok van rá, hogy háborús bűnöket követtek el az oroszok

Megérkezett Romániába pénteken Jill Biden, Joe Biden amerikai elnök felesége, aki ukrán menekültekkel, az őket segítő önkéntesekkel, amerikai katonákkal és román kormánytagokkal találkozik vasárnapig tartó látogatása során, írja az MTI.

A first lady repülőgépe a Fekete-tenger partján lévő Mihail Kogalniceanu támaszponton szállt le, ahol a Romániába vezényelt amerikai csapatok legnagyobb része, mintegy kétezer katona állomásozik.

Jill Biden indulását követően Twitter-üzenetben tudatta: azért látogat Romániába és Szlovákiába, hogy az (Amerikában vasárnap ünnepelt) Anyák napját ukrán anyák és gyermekek körében töltse, akik Putyin háborúja miatt kényszerültek elmenekülni otthonaikból. A first lady hozzátette: amerikai katonákkal is találkozik és meg akarja köszönni a szomszédos országoknak és segélymunkásoknak azt a támogatást, amelyet az ukrajnai menekülteknek nyújtanak.

On my way to Romania and Slovakia to spend Mother’s Day with Ukrainian🌻 mothers and children who were forced to flee their homes because of Putin’s war.

I will also visit U.S. troops and express gratitude for the relief efforts of neighboring countries and aid workers.

— Jill Biden (@FLOTUS) May 6, 2022