Lángol egy olajraktár az oroszországi Brjanszkban, az ukrán határ közelében

A TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint olajtartályok gyulladtak ki az oroszországi Brjanszk városának olajraktárában. A város az ukrán határtól 100 kilométerre, északra fekszik.

A brjanszki rendkívüli helyzetek minisztériuma közölte, hogy moszkvai idő szerint hajnali 2 órakor kaptak bejelentést a tűzről.

There is a large fire at an oil depot in Bryansk. https://t.co/0YwGd04tk6 pic.twitter.com/bV4w07f3da

— Rob Lee (@RALee85) April 25, 2022