A brit hírszerzés szerint az oroszoknak továbbra sem sikerül áttörést elérni Donbaszban

Az orosz védelmi minisztérium azt javasolja, hogy az elhunyt katonák családjainak szánt kártérítést ne polgári, hanem katonai tisztviselők felügyeljék – olvasható a brit védelmi minisztérium mai hírszerzési jelentésében. Szerintük így próbálják elfedni a veszteségek valódi mértékét a lakosság előtt.

A brit hírszerzés szerint az oroszok azért nem vonulnak be a mariupoli Azovstal acélmű területére, mert sok orosz egység a városban marad, és nem lehet őket átcsoportosítani. Mariupol ostroma számos orosz egységet kimerített, ami csökkentette harci hatékonyságukat.

Eközben a Donbaszban Oroszország kisebb sikereket ért el, mióta erre a régióra helyezte át a hangsúlyt, ugyanakkor a jelentés megjegyzi, hogy elegendő logisztikai és támogató harci eszköz hiányában Oroszországnak jelentős áttörést idáig nem sikerült elérnie.

