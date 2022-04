Lenin-szobrot állítottak az oroszok egy elfoglalt ukrán városban

Visszaállítottak egy korábban eltávolított Lenin-szobrot az orosz csapatok a megszállt Henicseszk városában, Herszon megyében – írja a CNN.

A szobrot 2015-ben vitték el a helyi kormányzati épület elől, hogy eltüntessék a kommunista múlt emlékeit, most azonban a megszálló csapatok ismét felállították Lenin szobrát.

A képek hitelességét a CNN is megerősítette.

The monument to Lenin that was installed in occupied Henichesk, Kherson Oblast, yesterday.

The photo was published by local collaborator Hennadiy Maliukov. pic.twitter.com/edraZafOGy

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 19, 2022