Négymillió csirke pusztulhatott el egy farmon Ukrajnában

Nagyjából négymillió csirke pusztulhatott el egy baromfitelepen Herszon régióban, mivel az orosz ágyúzások megszakították a farm áramellátását – írja a független kelet-európai hírcsatorna, a NEXTA a Twitter-fiókjában Ljudmila Denyiszova ukrán emberi jogi ombudsmanra, korábbi szociális és munkaügyi miniszterre hivatkozva.

About four million chickens were killed at #Chornobayivska poultry farm in #Kherson region, #Ukrainian human rights commissioner Lyudmyla Denysova said.



As a result of #Russian shelling, the power supply was interrupted, leaving the farm without the ability to feed its poultry. pic.twitter.com/pNbyobdnYF