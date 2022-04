Elsöprő többség támogatja az oroszok elleni fellépést Amerikában

Az amerikaiak elsöprő többsége támogatja a fegyverszállítást Ukrajnába és az oroszok elleni szankciókat. A CBS News által ismertetett felmérés szerint 72 százalékuk áll a fegyverszállítás mellett. A megkérdezettek 78 százaléka támogatja az oroszok elleni szankciókat, közülük 74 százalék még erősebb büntetőintézkedéseket vetnének be.

Rákérdeztek arra is, hogy támogatnának-e katonai akciót, ha az oroszok egy NATO-tagállamot támadnának meg, 69 százalékuk igennel felelt. 61 százalékuk akkor is helyeselné az amerikai beavatkozást, ha az oroszok kémiai fegyvert vetnének be, nukleáris eszköz használata esetén 68 százalék mondana igent egy amerikai katonai fellépésre.