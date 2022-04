Zelenszkij szerint Borodjankában rosszabb a helyzet, mint Bucsában, ahol az oroszok több száz civilt gyilkoltak meg

Moszkva mostanra minden erejét visszavonta Észak-Ukrajnából: a katonák északra, Fehéroroszországba és Oroszországba húzódtak vissza – közölte a brit védelmi minisztérium.

Később az egységek egy részét Kelet-Ukrajnába helyezik át, hogy a Donbaszban harcoljanak, de sokakat jelentős állománnyal kell feltölteni, mielőtt újból bevetésre kerülnek.

– közölte a minisztérium szokásos reggeli tájékoztatójában.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 8 April 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 8, 2022