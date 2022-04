Választási kibeszélő Strasbourgban: „Elképesztő, mennyire nem érti az ellenzék a magyar társadalmat”

Sokszereplős panelen beszélték ki a magyar országgyűlési választást ellenzéki és kormánypárti politikusok, valamint szakértők a Strasbourgi Egyetem kedd esti kerekasztal-beszélgetésén, írja a Telex.

Az MSZP-s Ujhelyi István arról beszélt az esemény első részében, hogy a méretes választási kudarc után úgy döntött, nem bújhatnak el a választóik elől, ezért Budapest egyik közterére kiment egy nyilvános fogadóórát tartani.

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a magyar választási rendszernek már köze nincs a versengő többpártrendszerhez. Úgy fogalmazott, „elvégre a politikus szerint Putyint és Lukasenkót is nagy többséggel választják újra ciklusról ciklusra, a magyar rendszer pedig súlyosan lejt a kormánypártok felé.”

A DK-s Arató Gergely szerint is a mindenkori győztesek és a Fidesz érdekeit kiszolgáló választási rendszer, a nagyon zárt médiarendszer, valamint a kormányzati-kormánypárti hirdetésekben elköltött masszív összegek miatt esélye sem volt az ellenzéknek megbontania a Fidesz táborát.

De ebből nem következik automatikusan az, hogy győznek is, az pedig végképp nem, hogy kétharmaddal

– tette hozzá.

A kormány szerinte a tavaly őszi közvélemény-kutatások után elképesztő szociális politikába kezdett. Ekkor még azt mérték, hogy a Fidesz egy szinten van az ellenzékkel. Úgy véli, a kormány jól kezelte a helyzetet, és ügyesen festették le az ellenzéket háborúpártinak, ami különösen erősen rezonált egy olyan pacifista országban, ami eddig minden háborúból rosszul jött ki.

Cseh Katalin úgy látja, nem tudták megtörni az előttük lévő falakat: miközben volt egy tanársztrájk, vannak égető problémák az egészségügyben, a szociális szférában.

– magyarázta.

A Momentum EP-képviselője szerint rendkívül rossz eredményt értek el, amiben mind a hat párt együtt vett részt, mind követtek el hibákat, és ezért mindannyian felelősek, mindegy, ki volt a vezető, ki nem.

A Fidesz EP-delegációját vezető Hidvéghi Balázs szerint elképesztő, hogy negyedjére is földcsuszamlásszerű győzelmet aratott a Fidesz:

Minden társadalmi csoportban, még Budapesten is növeltük a szavazataink számát, ez egy nagyon jó érzés, de rendkívüli felelősséggel is jár. Elképesztő, mennyire nem érti az ellenzék a magyar társadalmat. Ha folytatják a putyinozást, és megmaradnak a gondolatbuborékaikban, akkor megnyugodtam, mert négy év múlva is földcsuszamlásszerű győzelmet fogunk aratni