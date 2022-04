Egy orosz oknyomozó oldal arról ír, hogy Putyint harmincötször látogatta meg egy rákspecialista Szocsiban

Az Agents Media közzétette az orvosok feljegyzéseit, akik állítólag megvizsgálták korábban Vlagyimir Putyin elnököt. A feljegyzésekből az derül ki, hogy Putyinnak hosszú ideig lehettek hátproblémái, és mostanában harmincötször látogatta meg Szocsiban egy pajzsmirigyrák-specialista. Egyelőre senki más nem erősítette meg a híreket.

Russian investigative site @wwwagentsmedia has published records of doctors who visit Putin, including for a lengthy period when he apparently had back problems and – more recently – a thyroid cancer specialist who went to see him 35 times in Sochi alonehttps://t.co/e5YjunzdjH

— max seddon (@maxseddon) April 1, 2022