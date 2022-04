Hillary Clinton: Magyarok Magyarországon, az Egyesült Államokban: menjetek szavazni!

A magyar választásokról posztolt Hillary Clinton volt demokrata elnökjelölt és külügyminiszter, Bill Clinton amerikai elnök felesége. Clinton azt írja:

Putin’s invasion of Ukraine underscores the need to fight autocracy and defend free, democratic societies.

The Hungarian elections on April 3 are an opportunity to reaffirm democracy.

Hungarians in Hungary, the U.S., and elsewhere: Go vote!

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) April 1, 2022