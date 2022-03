Zelenszkij Orbánnak: Egyszer és mindenkorra el kell döntenetek, hogy kivel vagytok

Két napja az ukrán miniszterelnök-helyettes, Irina Verescsuk fogalmazott meg éles kritikát Magyarország kormányával szemben, amiért nem szállít fegyvereket az országába. Most az Európai Tanácshoz intézett beszédet videón Volodmir Zelenszkij elnök, akinek volt egy-két keresetlen szava Orbán Viktorhoz.

Az elnök az EU-s tagországokat sorolta: volt, akinek megköszönte a támogatást, másokat további kiállásra buzdított.

– mondta, miután Magyarországra került a sor.

„Egyszer és mindenkorra el kell döntenetek, hogy kivel vagytok” – jelentette ki Zelenszkij, majd arról beszélt, hogy imádja Budapestet, már számtalanszor járt ott, majd hozzátette, hogy a magyaroknak is szörnyű dolgokon kellett keresztülmenni a történelem során.

Láttam az emlékművet is. A cipőket a Duna-parton, ahol tömeggyilkosság történt. Ott voltam a családommal. Nézd, Viktor, tudod mi történik most Mariupolban? Kérlek, menj a vízpartra, nézd meg azokat a cipőket, és akkor rájössz, hogy ez a mai világban is megtörténhet. Oroszország pontosan ezt csinálja. Mariupolban ugyanilyen cipők vannak, ugyanilyen emberek. Szülők és gyerekek, nagyszülők. Sok ezren.