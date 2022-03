Cihanouszkaja hadbírósággal fenyegeti a belarusz támadás leendő résztvevőit

Egyre jobban mondogatják az amerikaiak és a névtelenséget kérő NATO-tisztviselők, hogy újabb országot rángathat bele Vlagyimir Putyin a háborúba: a közeli csatlós Belaruszt, azaz Fehéroroszországot. Erre reagált a 2020-as belarusz forradalom egyik vezéralakja, az állítása szerint elnöknek is megválasztott, de aztán elmenekült Szvjatlana Cihanouszkaja (akivel tavaly készített a 24.hu interjút). A Twitteren közölte, ő is olyan információk birtokában van, amik megerősítik: Belarusz hadviselő féllé válhat.

Ezután közölte, azon katonák, akik teljesítik a parancsot és támadást intéznek Ukrajna ellen, katonai bíróság előtt fognak felelni, akik megtagadják a parancsot, büntetlenséget élvezhetnek a későbbiekben.

Mivel a litvániai száműzetésben élő Cihanouszkajának per pillanat nem sok hatalma van az Aljakszandr Lukasenka diktátor vezette Fehéroroszországban, a fenyegetést nem feltétlen tudja beváltani.

We receive information about a possible invasion of Belarusian troops into Ukraine. I addressed Belarusian military personnel, stressing that those giving & following such orders will be brought before the tribunal. Those who will refuse – will be exempted from liability. pic.twitter.com/ZNYCcKQCOF

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) March 22, 2022