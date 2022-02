A fehérorosz külügyminisztérium tett közzé egy fotót a helyszínről, ahol az orosz-ukrán tárgyalásokat tartják majd hétfőn. Mint írták, jelenleg várnak a delegációk érkezésére. A találkozó egy határátkelőhelyen lesz, a fehérorosz-ukrán határon.

⚡️🇷🇺🇧🇾🇺🇦In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg

— Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) February 28, 2022