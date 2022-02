Kijevhez hasonlóan Harkov városában is rengetegen keresnek menedéket a metróállomásokon, ahogy a Bloomberg alábbi videója is mutatja, vannak, akik a földön, míg mások a lépcsőn ülve várakoznak.

LOOK: Residents of Kharkiv, Ukraine's second-largest city, take shelter at a subway station amid Russia's wide-ranging attack https://t.co/vVeEfJZLfW pic.twitter.com/kWn7b2S2fp

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 24, 2022