Kemény szankciókkal vág oda az EU Putyin belső körének

Magát Putyin elnököt nem szankcionálták, de van miniszter is a listán.

Miután Oroszország független államokként ismerte el a szakadár ukrajnai területeket, Donyecket és Luhanszkot, majd békefenntartásra hivatkozva csapatokat indított oda, az Európai Unió is az Egyesült Államok és Nagy-Britannia útjára lépett. Az uniós szankciós csomagot relatíve gyorsan sikerült tető alá hozni, és az a Guardian szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök belső körét érinti.

Szergej Sojgu védelmi miniszter a legnagyobb hal, vagyonát zárolják, és uniós területre se léphet be. A hadsereg több vezetője, Putyin kabinetfőnöke, több orosz propagandista, bankvezető, oligarcha és a külügyi szóvivő is érintett a szankciós csomagban. Több bank is pórul jár a szankciókkal, így a Bank Rosszija, a Promszvjazbank és a Vnyesekonombank is (a 444 meg is jegyzi, e bank a paksi atomerőmű-bővítés finanszírozója is)

Az EU az orosz parlament alsóházának 351, a szakadár államok függetlenségét megszavazó képviselője ellen is szankciókat hoz 23 kiemelt személyiség mellett. A szankciók még nem hatályosak, a tagállami külügyminisztereknek el kell fogadni őket.