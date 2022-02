Trump Ukrajnáról, Putyin zsenialitásáról beszélt

Szerinte az oroszok jó békefenntartók lesznek.

Az ukrán-orosz válság is akkor kezdődött, amikor elcsalták az amerikai elnökválasztást – mondta egy podcastben Donald Trump. A Telex szúrta ki a beszélgetést, amelyben a volt amerikai elnök igen elismerően beszélt az orosz elnökről, de nyilvánvalóvá tette, más lenne persze a helyzet, ha még ő vezetné az Egyesült Államokat.

A volt amerikai elnök Vlagyimir Putyin okos húzásának nevezte, hogy békefenntartókat küld olyan ukrán területekre, amelyeket független államként ismert el. Szerinte ezt a módszert követhetné az Egyesült Államok is a déli határánál.

Putyin kinyilvánította, hogy függetlennek tekint két nagy területet Ukrajnán belül. Mire én azt mondom, hogy micsoda eszesség. Ő meg bemegy és békefenntartó lesz. Az a legnagyobb békefenntartó erő… Mi is használhatnánk a déli határainkon. (…) Rendben fogják ott tartani a békét!”

Donald Trump azt magyarázta, hogy ez így nem is katonai invázió, megszállás, hanem egy terület függetlenítése. Putyin húzását olyan jelzőkkel illette, mint zseniális, csodálatos és ravasz.

Később arra is kitért, hogy nagyon jól ismeri Vlagyimir Putyint, akit nagyon okos embernek tart. Mint mondta, kölcsönösen kedvelték is egymást, tudta ő is, hogy Putyin szeretné megszerezni Ukrajnát, mert korábban beszélgettek erről, ám ő világossá tette az orosz elnöknek, hogy ezt nem teheti meg. Trump a beszélgetésben többször is kitért arra, ha még ő lenne az amerikai elnök, akkor természetesen orosz-ukrán konfliktus sem lenne.