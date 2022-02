Nem tudták megmenteni a négy napja kútba esett marokkói kisfiú életét

Szombat este sikerült felhozni a kútból azt a marokkói kisfiút, aki négy napot töltött egy kútban, miután kedden beleesett, ám a gyerek életét nem tudták megmenteni, írja az AP. A marokkói király részvétét fejezte ki a kisfiú családja felé.

Az ötéves Rayan sorsa az egész régióban beszédtéma volt, a mentési munkálatok állása a helyi médiumok fő hírei között szerepelt. A kisfiú harminckét métert zuhant, amikor beleesett a kútba, aminek a javításán apja dolgozott. Mentése azért húzódott ilyen sokáig, mert a kút olyan szűk volt, hogy nem lehetett leereszkedni a gyerekért, pedig erre többen, köztük gyerekek is jelentkeztek. Így oldalról, fölmunkagépekkel próbáltak lejutni a gyerekhez, éjjel és nappal folyamatosan ástak. Csütörtökön a mentők oxigént, vizet és élelmet juttattak le csöveken keresztül, és kamerán figyelték: akkor még mozgott és ivott is, sőt, egy helyi lap szerint még pénteken délben is adott életjelet magáról. A kútban készített fotók szerint azonban a gyereknek fejsérülései voltak. A helyszínen orvoscsapat várta Rayant, mentőhelikopter is készenlétben állt, a kút környékén annyi helyi gyűlt össze, hogy a hatóságoknak már meg kellett kérniük őket, hogy hagyják a mentőket a munkájukat végezni.

A fúrás utolsó métereit már nem géppel, hanem kézi erővel végezték, nehogy beszakadjon a föld, ekkor már nem tudták, hogy van a gyerek, a kamera képein csak hátulról, az oldalán fekve látszott. Csak azombat este kilenc óra körül sikerült elérnie az orvoscsapatnak a kisfiút, és nem sokkal fél tíz után hozták felszínre, majd mentőautóba rakták, ám alig félórával később a hatóságok arról tájékoztatták a sajtót, hogy a kisfiú életét vesztette.