Salvini szerint veszélyes lenne, ha Draghiból államfő lenne

Veszélyesnek nevezte a miniszterelnök Mario Draghi államfővé választását az adott gazdasági helyzetben Matteo Salvini, a jobboldali Liga vezetője vasárnap este tartott sajtótájékoztatóján, hangsúlyozva, hogy könnyebb másik elnökjelöltet, mint új kormányfőt találni.

Salvini szerint egy új kormány felállítása napokra megbéníthatja az országot. Közölte, a jobboldal nem akar miniszterelnök-cserét, miközben az energiaárak folyamatosan emelkednek az inflációval együtt. Azt is elmondta, hogy a parlament jobbközép és jobboldali pártjai más közös jelöltben gondolkodnak, és gyors elnökválasztást szeretnének. Az esetleges jelöltek nevét továbbra sem árulta el, de közölte, hogy a Liga vezette jobboldali koalíciónak Olaszországban és nemzetközileg is elismert jelöltjei vannak.

Korábban felmerült, hogy Silvio Berlusconi, a Hajrá, Olaszország! elnöke is jelölteti magát államfőnek, ám szombaton kiderült, visszavonja a jelölést. Most Berlusconi is szükségesnek nevezte, hogy a Draghi kormánya a jelenlegi törvényhozás végéig, vagyis 2023 tavaszáig a helyén maradjon a pandémia miatti pénzügyi-gazdasági reformprogramok folytatására. Az Európai Központi Bank (EKB) volt elnökéből lett kormányfő Draghi államfővé választását az előrehozott választásoktól tartó Öt Csillag Mozgalom (M5S), valamint a minél előbbi választásokat sürgető Olasz Testvérek (FdI) sem támogatja.

Elemzők szerint Mario Draghi továbbra is a legesélyesebbként indul az olasz köztársaság tizenharmadik államfőválasztásán. Draghi jelölését jelenleg nyíltan csak a Demokrata Párt (PD) centrista szárnya támogatja, miközben a párt baloldali csoportjai osztják az általános nézetet, hogy könnyebb más elnökjelöltet, mint másik miniszterelnököt találni Mario Draghi helyére. A pártok közötti egyeztetés a választás kezdetéig tart, sőt a voksolás alatt is folytatódik.

A hétfő délután kezdődő államfőválasztás szabályai szerint nincsen szükség a jelöltek előzetes megnevezésére: ha a pártok nem nevezik meg hivatalos jelöltjeiket, a szavazás során válik világossá, kik szerezhetnek többséget. Az Öt Csillag Mozgalom vasárnap jelezte, hogy jelöltjei között szerepel Andrea Riccardi történész, de Matteo Renzi az Élő Olaszország (IV) vezetője és Matteo Salvini is azonnal megvétózta Riccardit, akinek így az esélyei szertefoszlottak. A Demokrata Párt már korábban jelezte, hogy az első, kétharmados többséget igénylő szavazási fordulókban a párt tagjai fehér cédulával voksolhatnak, egészen a negyedik fordulóig, amikor már elegendő az abszolút többség. Hasonlóképpen a Liga is üres szavazattal készül voksolni az első szavazási fordulóban.