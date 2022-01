Kazah kommentje miatt ekézte Orbánt a cseh parlament elnöke

Orbán Viktor kormánya a kazah nép ellen foglalt állást Markéta Pekarová szerint. Az államfő szóvivője megvédte Orbánt.

Miután a magyar kormány egyes szereplői a kazah kormány álláspontját követve a lázongó lakosság ellen, a kormány mellett foglaltak állást, sok kritika érte Orbán Viktor kormányzatát. Az egyik ilyen meglepő helyről, a cseh parlamentből jött a Bloomberg szerint.

Markéta Pekarová Adamová, a cseh parlament elnöke hétfőn kelt ki Orbán ellen, mondván támogatta az orosz haderő bevonulását (aminek amúgy már el is kezdték a kivonását), valamint a tüntetők elleni lőfegyver-használatot. Twitter-oldalán jelentette ki azt is, hogy „Magyarország nem egyenlő Orbán Viktorral”, és hogy sok embernek vannak gondjai az ilyen kijelentésekkel.

Viktor Orbán dnes de facto podpořil střelbu do občanů Kazachstánu a příjezd ruské armády. Maďarsko se nerovná Viktor Orbán, žije tam mnoho občanů, kteří s podobnými výroky mají problém a ty podporuji a vždy podporovat budu. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) January 10, 2022

Pekarová Adamová már korábban is bírálta Orbánt, valamint kifejezte reményét, tavasszal a magyarok leváltják majd úgy, ahogy a csehek a populista előző kormányfőt, Andrej Babist. Persze Orbánnak Csehországban is vannak támogatói, például Milos Zeman államfő szóvivője is elnézést kért cseh állampolgárként a kijelentés miatt.

Kazahsztánban január elsején tört ki népfelkelés a drasztikusan megemelt gázárak miatt. Ez csakhamar fegyveres összetűzéssé fajult a kazah karhatalmi szervek és a kormányzat által terroristáknak nevezett lázongók között, még a térség Oroszország vezette katonai paktuma is küldött csapatokat. Mostanra a helyzetet pacifikálták, de a halottak száma a 170-et közelíti, miközben közel tízezer embert vettek őrizetbe. A helyzetről négy napja írtunk nagyobb cikket, érdemes elolvasni.

(Via Hvg.hu; Kiemelt kép: Orbán Viktor és Andrej Babis leváltott cseh miniszterelnök egy korábbi fotón.)