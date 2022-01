Legalább 21 turista halt meg Pakisztánban, akik a hóesést akarták megnézni

Legalább 21 ember meghalt Pakisztánban, amikor turisták özönlötték el az ország északi részében található Murree városát – írja a BBC. Az elmúlt napokban több mint 100 ezer autó érkezett a térségbe, hogy megnézzék a szokatlanul nagy hóesést, ám péntekről szombatra virradóan több mint ezer autó ragadt a hóban.

A rendőrség szerint legalább hat ember fagyott halálra, míg mások esetében egyelőre nem tisztázott a halál oka. Elképzelhető, hogy amikor járatni kezdték az autójukat a kihűlés ellen, megfulladtak.

A belügyminiszter elmondta, hogy az elmúlt 15-20 évben nem volt ennyi turista a környéken, és a szokatlan helyzet krízist okozott. Murree környékét katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánították és akadozik a gáz- és vízszolgáltatás.

At least 20 tourists have lost their lives in #Murree according to the government so far while the unofficial casualty numbers are quite high. Murree has been declared calamity-hit while an emergency has been imposed in the region. Army called in for rescue operation 💔 pic.twitter.com/Bt2n1PwISD

