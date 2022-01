Kiderült, mennyit fizethetett a lengyel kormány a Pegasus izraeli kémszoftverért

A lengyel kormány 5,4 millió euróért vásárolhatta meg a Pegasus nevű izraeli kémszoftvert. A Gazeta Wyborcza című lengyel napilap szerint a kormány törvénytelenen módon, az Igazságügyi Alap forrásait felhasználva szerezte be a kémszoftvert – írja a Telex az Euractiv nyomán.

Az Igazságügyi Alap a lengyel bíróságok által kiszabott bírságokat gyűjti össze, ez a pénz a bűncselekmények áldozatainak megsegítésére és a további bűncselekmények megelőzésére szolgál. A Gazeta Wyborcza cikke új megvilágításba helyezi azokat a közelmúltban megjelent információkat, amelyek szerint a lengyel korrupcióellenes hivatal (CBA) ellenzéki képviselők megfigyelésére is használta a Pegasust.

A Pegasus beszerzését az Igazságügyi Alap pénzügyi tervének módosítása tette lehetővé, amelyet 2017-ben hagyott jóvá a parlament államháztartási bizottsága – írja a napilap. A cikk szerint Izrael néhány hónappal korábban, Beata Szydło lengyel és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök találkozója után döntött úgy, hogy eladja Lengyelországnak a Pegasus licencét. A lengyel igazságügyi minisztérium cáfolja a Gazeta Wyborcza állításait, azt közölték, hogy az alapot csak a bűnözés elleni küzdelemre lehet felhasználni.

A Jog és Igazságosság (PiS) vezette lengyel kormány sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta, hogy megrendelte-e a lehallgatásokat, vagy megvásárolta-e a kémszoftvert. Stanislaw Zaryn lengyel nemzetbiztonsági szóvivő annyit mondott, hogy a kormány senkit sem hallgat le illegálisan, indokolt esetben szerez bírói végzést, és a kormánynak nincsenek megfigyeléseknél politikai motivációi.

A Direkt36 még júliusban írt arról, hogy Magyarországon ellenzéki politikusok, üzletemberek, újságírók és diákok ellen vethették be azt a kémprogramot, amelyet az NSO terroristák, kiberbűnözők és bűnszervezetek ellen fejlesztett ki. A kémszoftvert több, a kormánnyal kritikus újságíró, civil aktivista és gazdasági szereplő készülékén is megtalálták, de még Áder János köztársasági elnök testőrének és a fideszes elit pilótájának a telefonján is.

Bár a kormány hónapokig ködösített az ügyben, Kósa Lajos novemberben egy újságírói kérdésre elismerte, hogy a magyar kormány beszerezte a kémszoftvert. Pintér Sándor belügyminiszter pedig az Európai Parlament képviselői delegációjának budapesti látogatásakor beszélt arról, hogy a Pegasus kémszoftver használata minden esetben jogszerűen történt.