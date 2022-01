A diagnosztika reformja helyett húsz év börtön is várhat a női Steve Jobsra

Elizabeth Holmes 19 évesen alapította a cégét, amelyről azt állította: az általa fejlesztett teszt pár csepp vérből rengeteg betegséget ki tud majd mutatni. A diagnosztika megreformálása helyett azonban egy több százmillió dolláros csalás miatt indított per lett a tündérmese vége.

Van benne valami éteri

– így jellemezte Elizabeth Holmest a volt amerikai külügyminiszter, Henry Kissinger 2014-ben, amikor a New Yorker portrét készített az akkor 30 éves üzletasszonyról, aki azt ígérte, hogy cége, a tíz évvel korábban elindított Theranos forradalmasíthatja az egészségügyet.

Majdnem pontosan hét évvel később Holmest bűnösnek találták többrendbeli csalásban, miután átverte a befektetőket, hogy pénzt szedjen ki belőlük. A befektetők több százmillió dollárt vesztettek, Holmes pedig akár húsz év börtönt is kaphat. De mi is történt Elizabeth Holmesszal, akit a Forbes egy időben Amerika egyik leggazdagabb nőjeként tartott számon?

Forradalmár fekete garbóban

Ahogy arról egy 2015-ös cikkünkben írtunk, a Holmes család generációk óta a washingtoni politikai-üzleti elit tagja és kiváló kapcsolatokkal rendelkezik. Édesanyja, Noel Anne, a Kongresszusban dolgozott bizottsági munkatársként, édesapja, Christian Holmes pedig mielőtt diplomata lett, a könyvelési csalás miatt csődbe ment Enron energiacég alelnöke volt. Elizabeth magyar felmenőkkel is rendelkezik: apai ági ükapja, Charles Louis Fleischmann magyar zsidó volt, aki 30 éves korában, 1865-ben vándorolt ki az Egyesült Államokba és élesztőgyárat alapított.

Az 1984-ben született Holmes vegyészmérnöknek tanult a kaliforniai Stanford Egyetemen, de 2004-ben félbehagyta tanulmányait, hogy az egy évvel korábban alapított cégének, a Theranosnak szentelje idejét – a cég a nevét a terápia és a diagnózis szavak angol megfelelőinek összevonásából kapta. Ahogy az a CNN összefoglalójából kiderül, a következő tíz év meglehetősen csendesen telt, bár 2009-ben csatlakozott a céghez Ramesh Balwani üzletember, aki nem csak a startup elnök-vezérigazgatója lett, de 2003 és 2016 között párkapcsolatban is élt a nála 19 évvel fiatalabb Holmesszal.

Az alapítását követő tíz év alatt 92 millió dollár tőkét felhalmozó Theranos 2013-ban kezdett nagyobb nyilvánosságot kapni, amikor Holmes bejelentette, hogy a cég közös projektbe kezd a Walgreensszel, az USA második legnagyobb gyógyszertár hálózatával. Az év szeptemberében meg is nyitották az első Theranos wellness központot a legnagyobb techcégek székhelyeinek helyt adó kaliforniai Palo Altóban.

A Theranos azt ígérte, hogy saját fejlesztésű tesztjének segítségével az ujjvégből vett, néhány vércseppen akár 240 vizsgálatot is el tudnak végezni és így nem lesz szükség a fájdalmasabb és kényelmetlenebb hagyományos vérvételre.

Innentől kezdve igen gyorsan felpörögtek a dolgok a Theranosnál, amelynek igazgatótanácsában helyet kapott két volt külügyminiszter (Henry Kissinger, George Schultz) és két volt védelmi miniszter is (William Perry, James Mattis). 2014 szeptemberében a Forbes magazin Holmest, a Theranos 50 százalékos tulajdonosát, az USA egyik leggazdagabb nőjének nevezte és vagyonát 4,5 milliárd dollárra becsülték. Három hónappal később a New Yorker arról írt, hogy a cég több mint 400 millió dollárnyi befektetést gyűjtött össze.

Holmes a következő egy évben számos magazin címlapján szerepelt, a legtöbbször fekete garbóban, amely az általa csodált Steve Jobs, az Apple alapítójának védjegye lett. Egyfajta forradalmárként tekintettek rá, a nőre, aki a férfiak által uralt startup-világban is helyt tud állni, miközben forradalmasítja az egészségügyi ellátást.

Gyors felemelkedés, gyors zuhanás

2015 júliusában az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) engedélyezte a Theranos herpesztesztjét, ám októberben beütött a krach, amikor a Wall Street Journal leleplező riportot közölt. A lap újságírója több hónapon át tartó titkos nyomozása során kiderítette, hogy a Theranos a forradalminak számító technológiát csak néhány esetében alkalmazza, és a vizsgálatok nagy részét a hagyományos módszerrel vett véren végzi el.

Holmes és a Theranos tagadta a vádakat, mondván, tudják, mit csinálnak és büszkék is rá, ám az FDA nyomására – a herpesztesztek kivételével – minden vérvizsgálatot felfüggesztettek, és a krízis csökkentésére tett próbálkozásként a cégnél létrehoztak egy külön egészségügyi felügyeleti testületet is. Ez azonban nem bizonyult elegendőnek: a Safeway szupermarket hálózat, amely 350 millió dollárt fektetett a Theranosszal közösen létrehozandó tesztpontok építésébe, visszalépett az együttműködéstől, majd a Walgreens is becsukta a Palo Alto-i központot. Az egyik egészségügyi felügyeleti hatóság (CMS) megállapította, hogy a Theranos kaliforniai laborja nem felel meg az előírásoknak és veszélyt jelent a páciensek számára, majd kilátásba helyezték, hogy két évre eltiltják Balwanit és Holmest a laborüzemeltetéstől.

2016 májusában Balwani távozott a cégtől, a Theranos pedig érvénytelenített több tízezer tesztet, amelyet két év alatt az általuk kifejlesztett eszközzel végeztek el. Egy hónappal később a Forbes már csak 0 dollárra becsülte Holmes vagyonát, a Walgreens bejelentette, hogy bezárja mind a negyven Theranos wellness központot, júliusban pedig a CMS beváltotta az ígéretét és ideiglenesen eltiltották Holmest a laborüzemeltetéstől.

Még ugyanebben az évben elkezdődtek a jogi eljárások is: előbb az egyik befektető, a Partner Fund Management perelte be a Theranost bő 96 millió dollárra, majd a Walgreens is, 140 millió dollárra. Az egykor szebb napokat látott cég 2017 januárjáig közel 500 dolgozót bocsátott el, 4,65 millió dollár kártérítést fizetett az arizonai ügyfeleinek, mert megtévesztő reklámokat használt.

Az igazán nagy ütés azonban 2018 tavaszán érkezett Holmes és Balwani számára, amikor a szövetségi tőzsdefelügyelet (SEC) azzal vádolta meg őket, hogy több mint 700 millió dollárt szedtek ki a befektetőktől egy „bonyolult, évek óta tartó csalás során, amelyben hamis, tulzó állításokat tettek a vállalat technológiájáról, üzleti tevékenységéről és pénzügyi teljesítményéről”.

Az SEC szerint a két cégvezető tudta, hogy a Theranos tesztje a feltüntetett kétszáz helyet mindössze egy tucatnyi vizsgálat elvégzésére volt alkalmas. Balwani tagadta a vádakat, Holmes viszont válaszul feladta minden pozícióját a cégben. 2018 júniusában többrendbeli csalás miatt vádat emeltek mindkettőjük ellen. Három hónappal később érkezett a bejelentés, hogy a Theranos megszűnik.

Soha ne add fel

A perre egészen 2021 augusztusáig kellett várni, amikor elkezdődött az esküdtszék tagjainak kiválasztása. Az eljárás eredetileg 2020 decemberében lett volna, de előbb a koronavírus járvány, majd Holmes terhessége miatt elhalasztották azt. Időközben azonban történt egy lényeges dolog: kiderült, hogy Holmes párkapcsolati erőszakkal vádolja Balwanit, azt állította, hogy az együtt töltött évek alatt a férfi megpróbálta az élete szinte minden területét irányítani. A nő később a tárgyaláson azt vallotta, hogy ugyan Balwani nem utasította arra, hogy mit mondjon a befektetőknek, az igazgatótanács tagjainak, az üzletfeleknek és a médiának, de jelenléte nagy hatással volt rá a Theranosnál eltöltött évek alatt. Érdemes megjegyezni, hogy a védelem – a korábbi ígéretével ellentétben – egyetlen szakértőt sem szólaltatott meg, aki igazolta volna Holmes állításait az abúzussal kapcsolatban. Mindenesetre a két vádlott ügyét elkülönítették, és Balwani idén áll majd bíróság elé.

A tárgyalások idejére a sikere csúcsán magánrepülővel utazgató Holmes elhagyta a fekete garbóját és a vörös rúzsát, és sokkal szolidabb stílust vett fel vélhetően azért, hogy így győzze meg az esküdteket, hogy ő nem egy könyörtelen (csaló) üzletasszony, hanem egy szolid, egy gyermekes édesanya, aki csak jót akart, de hibázott. Az esküdtszék végül ötven órányi mérlegelés után hozta meg a döntését, amelyben

a befektetők felé elkövetett csalásban bűnösnek találták,

ám úgy látták, hogy a pácienseket nem verte át. Három vádpontban nem jutottak döntésre. Hogy pontosan milyen büntetés vár Holmesra, még nem tudni, mert erről még nem született ítélet. Minden egyes vádpontban legfeljebb húsz év szabható ki, de azokat várhatóan párhuzamosan töltheti majd le, azaz a legrosszabb esetben legfeljebb két évtized múlva szabadulhat.

Az is lehet, hogy nem kap letöltendőt, Elizabeth Holmes ügyvédei mindenesetre kijelentették, hogy fellebbezni fognak. A történtek fényében azért érdemes elgondolkodni azon, hogyan válaszolt a Glamournak 2015-ben, amikor arról kérdezték, mit üzenne a nőknek: