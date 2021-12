Putyin: Oroszország semmilyen bizonyítékot nem kapott Navalnij megmérgezésére

Oroszország a jogsegélykérelmére nem kapott semmilyen bizonyítékot, amely megerősítené Alekszej Navalnij ellenzéki politikus megmérgezését – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön tartott hagyományos év végi sajtótájékoztatóján. Putyin azt állította, hogy Navalnij köztörvényes bűncselekményeket követett el, politikai tevékenység mögé bújva, ezért került börtönbe – írja az MTI összefoglalójában.

A Bellingcat oknyomozása korábban bizonyítékot talált arra, hogy éveken át figyelték és követték Alekszej Navalnijt a KGB utódszervezete, az FSZB emberei, akik később megmérgezték Putyin politikai ellenfelét. Navalnijt kórházban kezelték, augusztusban pedig több nyugati laboratórium megállapította, hogy Novicsok nevű idegméreggel mérgezték meg őt. A Kreml tagadta, hogy köze lett volna az incidenshez, ami után kómába is esett Navalnij.

Közös orosz-kínai gyakorlatokat tartanak

Putyin arról is beszélt, hogy Oroszországban az a benyomás alakult ki, hogy Ukrajnában egy harmadik hadművelet van előkészületben a Donyec-medence ellen. Elmondta, hogy Oroszországot arra figyelmeztetik, hogy ne avatkozzon be, de Moszkvának reagálnia kell.

A Nyugatnak biztonsági garanciákat kell adnia Oroszországnak – most azonnal, ahelyett, hogy tőlünk követelne ilyeneket. Mi vagyunk azok, akik rakétákat telepítünk az amerikai határok mellé? Nem! Az Egyesült Államok jött a rakétáival a házunk küszöbére. Fenyegetünk mi bárkit is?

– kérdezte Putyin, aki szerint Oroszország túl nagynak tűnik a Nyugat számára, csak ez lehet a magyarázata a rá nehezedő állandó nyomásnak.

Az orosz elnök beszélt arról is, hogy Oroszország és Kína együttműködik a biztonság területén, így a csúcstechnológiájú fegyverek közös fejlesztésében is. Hozzátette, hogy a két ország között kooperáció van az űrkutatásban, valamint a repülőgép- és helikoptergyártásban is. Az orosz és a kínai fegyveres erők közös gyakorlatokat tartanak, közösen vesznek részt nemzetközi katonai játékokban, valamint tengeri és légi járőrözésben.

Putyin szerint

nem a Gazprom orosz gázipari vállalat felelős az európai gázárak meredek emelkedéséért.

Az ezzel ellentétes állításokat hazugságnak és rágalomnak nevezte.