EP-téma lett a focihuligánok állami hasznosítása 

Terítéken a szerb rendőrség és a szurkolói csoportok összefonódása.

Szerbiában régóta téma a rendőrség és a szurkolói csoportok összefonódása, az, hogy az állam saját politikai céljaira használja fel az alvilággal is szoros kapcsolatot ápoló focihuligánokat. A Szabad Magyar Szó most azt írja, ez terítékre került az Európai Parlament (EP) csütörtökön ülésén is.

A Szerbiára vonatkozó határozatban eredetileg a nagybecskereki kínai Linglong gyár építésén dolgozó vietnámi kényszermunkások helyzete, a környezetvédők elleni erőszak szerepelt, de ahhoz egy olyan módosító indítványt is benyújtottak, amely azt követeli, hogy EP ítélje el a szerb rendőrség és a huligánok együttműködését.

A liberális, zöld, szociáldemokrata és baloldali képviselőcsoportok előterjesztéshez – a korábbi gyakorlattól eltérően – csatlakozott az Európai Néppárt (EPP) is, amelynek társult tagja, Aleksandar Vucic államfő Szerb Haladó Pártja is.

Korábban az ismert maffiafőnök, Veljko Belivuk (Bajkeverő Velja) ügyészségi kihallgatásán beszélt arról, hogy Vucic elnök és közeli munkatársai is kértek tőle különböző „szolgáltatásokat”.Az általa vezetett bűnözői csoport a Partizan labdarúgó klub szurkolói csapatát használta fedőszervezetként.

Az uniós képviselők szóvá tették Szerbia lemaradását a sajtószabadság terén, illetve a háborús bűnös Ratko Mladić belgrádi falfestménye körüli botrányt is, ami szerintük szintén igazolta a huligánok és a rendőrség szoros kapcsolatát.

Kedden az Európai Unió Tanácsa újabb csatlakozási tárgyalási fejezetek megnyitását hagyta jóvá Szerbiának, amely 2014 januárjában kezdte el csatlakozási tárgyalásait. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben akkor azt mondta, ha rajtuk múlna, Szerbia már tegnap az EU tagjává vált volna.