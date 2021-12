Fizessenek az oltatlanok! Ezt javasolja az orvosi kamara Szlovákiában

Az orvosok hatékonyabbnak tartják a negatív ösztönzést a pozitívnál, és támogatnák a kötelező oltás bevezetését is.

A Szlovák Orvosi Kamara szerint mielőbb el kell érni a társadalom minél teljesebb átoltottságát. A testület ezért megfontolandónak tartja az oltás kötelezővé tételét, illetve azt, hogy az oltásellenesek fizessék gyógyításuk költségeinek egy részét, ha megbetegednek – írja a Paraméter.

Pavel Oravec, a kamara elnöke újabb és újabb, különböző erősségű hullámokra számít. Szerinte a koronavírushoz ugyanúgy hozzá kell szokni, mint ahhoz, hogy újabb és újabb adag oltást kell felvenni a védettséghez. A betegséggel együtt tudunk majd élni,

ahogy megtanultunk együttélni az ózonlyukkal és a kergemarhakórral is.

A kamara szerint az oltással gyorsabban kialakítható a nyájimmunitás, ezért kell minden eszközt bevetni az átoltottság növeléséhez.

A pénzügyi ösztönzést sem zárják ki, de hatékonyabbnak tartják a negatív ösztönzést a pozitívnál.

Más országok példája azt mutatja, a negatív ösztönzéssel, vagyis a »büntetéssel« jobb eredmények érhetőek el

– fogalmazott Oravec. Szerinte a negatív pénzügyi ösztönzés nem feltétlenül jelenti az oltást elutasítók megbírságolását.

Ez lehet például önrész fizetése a megelőzés, a tesztelés során, mivel a be nem oltottak veszélyeztetik önmagukat és környezetüket is.

A kamara a tesztelést rendszeressé tenné az oltatlanoknak, ami így rendszeres kiadást is jelentene számukra. Bár a beoltottak is megfertőződhetnek, fertőzhetnek is, de sokkal kisebb arányban, ezért indokoltnak tartják az oltottak és az oltást elutasítók megkülönböztetését.

A beoltottak esetében sokkal alacsonyabb a felhalmozódó vírusmennyiség a légutakban, ezért kisebb mértékben fertőznek, mint a nem beoltottak

Nem vetik el az oltás kötelezővé tételét sem, de úgy vélik, a kormány még nem merítette ki az önkéntes oltakozás ösztönzésének minden lehetőségét.

Az is egy lehetőség, hogy az oltatlanul megbetegedettektől elkérjék a kezelés költségeinek egy részét.

Oravec szerint ez azért indokolt, mert a be nem oltottak gyógyítása általában sokkal drágább.

Az oltás egyértelműen megkönnyíti a kezelést, olcsóbbá teszi azt. Az embereknek ezt tudatosítaniuk kell.

A Paraméter szerint Eduard Heger kormányfő támogatja a koronavírus elleni oltás kötelezővé tételét és a kabinet hajlik az önrészfizetés bevezetésére is. Az egészségügyi miniszternek január elejére kell kidolgoznia a kezelés költségeihez való hozzájárulás feltételeit.