Ezeket mondta Ursula von der Leyen az omikron varinsról

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán az Európai Parlament plenáris ülésén Strassburgan azt mondta, hogy január közepére várhatóan az omikron lesz a domináns koronavírus-variáns az Európai Unióban – adta hírül az AP. A bizottsági vezető emellett arról is beszélt, hogy az EU országai jól felkészültek az omikron elleni küzdelemre, minthogy az lakosság 66,6 százaléka már teljesen be van oltva a vírus ellen. Von der Leyen hozzátette, biztos benne, hogy az EU-nak megvannak az „eszközei” és az „ereje” a betegség leküzdésére, ugyanakkor csalódottságának adott hangot, amiért az év végi ünnepek az idén sem lehetnek zavartalanok a járvány miatt.

Sokakhoz hasonlóan én is szomorú vagyok, hogy ezt a karácsonyt ismét beárnyékolja a világjárvány

– mondta Ursula Von der Leyen.

Szerinte az EU-nak most kettős kihívással kell szembenéznie: az elmúlt hetekben a megbetegedések számának masszív emelkedése, ezen belül is a delta és az omikron variánsok miatt egyes tagországok már most is rekordszámú fertőzéssel számolhatnak. Egyre több ember betegszik meg megint, ami növekvő terheket ró a kórházakra, és növekszik a halálozások száma is.

Von der Leyen aggasztónak nevezte az omikron variáns megjelenését, ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy a fertőzések számának növekedése továbbra is „szinte kizárólag” a delta változatnak köszönhető.

A bizottsági elnök arról is beszélt, hogy az EU-ban immár több mint 300 millió ember részesült teljes körűen védőoltásban, és 62 millió ember emlékeztető oltást is kapott már.

Az omikronról felvett első adatok azt mutatják, hogy a háromszoros oltás a legjobb védelem az új változat ellen

– fogalmazott a bizottsági elnök.