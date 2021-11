Kiállt a munkanélküli egy metróállomáshoz, három órán belül már egy munkalehetőséggel keresték meg

Nem gondolta volna, hogy ilyen sikerrel jár.

A koronavírus-járvány kezdete óta nem talált munkát magának egy 24 éves londoni férfi, Haider Malik, úgyhogy fogta magát, és egy kis standot állított fel a brit főváros pénzügyi negyedének metróállomásán, kezében több példánnyal az önéletrajzából.

Azt remélte, hogy mint kiváló eredménnyel egyetemet végzett pénzügyes, talál a végzettségének megfelelő kezdő munkát. Egy táblával állt ki, amin azt írta végzettsége mellett, hogy annak is örül már, ha valaki tanáccsal tudna neki szolgálni.

Egy órája települt ki, elvitték az összes önéletrajzát. 6:45-re érkezett a megállóba, 9:30-kor pedig már azzal hívták fel, hogy egy órával később oda tudna-e érni egy interjúra egy költségvetési elemzői pozícióra.

Sose képzeltem, hogy itt interjúvolnak meg engem, vagy akár még munkát is kaphatok

– mesélte később a MyLondon nevű lapnak.

Az interjúról kilépve megnézte a telefonját, és meglátta, elterjedt a híre a közösségi oldalakon.

Három nappal egy második interjúra is behívták, ahol már állást is ajánlottak neki. El is fogadta.

Malik arról is beszélt a lapnak, hogy a példát apja adta, aki Pakisztánból tizenévesként érkezett Angliába szerencsét próbálni. Hazárdjátékot űzött ő is, de kifizetődött, taxisofőrként vonult nyugdíjba.

A fiatal férfi nagyon hálás egy bizonyos Emmanuelnek, aki felrakta a képét a LinkedInre és akinek köszönheti, hogy elterjed a híre a neten, és végül egészen meghökkentő gyorsasággal munkát is kapott.

November 2-án állt ki a metrómegállóba, 16-án már első munkanapját töltötte új munkahelyén Malik.