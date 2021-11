Megöltek egy 24 éves magyar lányt egy angliai városban

Vasárnap holtan találták egy bradfordi lakásban a 24 éves Benkő Borbálát, írja a BBC. A rendőrség közlése szerint a fiatal magyar lány 2016-ban érkezett Magyarországról az angliai városba, ahol egy iskolában dolgozott.

Egy 21 éves férfit gyanúsítanak a gyilkossággal, aki továbbra is őrizetben van.

It is with profound shock and sadness that we let you know that Bori (Borbala) Benko, aged 24, has tragically died.

Bori has been a vital and energetic member of the Cathedral community for over three years.

