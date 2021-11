Obama testvérének nevezte Bident születésnapi köszöntésében

Tegnap töltötte be 79. életévét Joe Biden, ezzel ő lett az Egyesült Államok történetében az első elnök, aki ennyi idősen viseli a tisztséget. Az ünnep alkalmából az amerikai politikai élet színe-java felköszöntötte, köztük az egykori elnök, Barack Obama is.

Az Államok 44. elnöke egy közös képpel és szívélyes szavakkal köszöntötte a 46. elnököt, akit testvérének nevezett:

– írta posztjában.

Happy birthday to my friend and my brother, @POTUS! Thanks for giving all of us the gift of better infrastructure. Grateful for all you’re doing to build this country back better. pic.twitter.com/kF8Z4e8YQq

— Barack Obama (@BarackObama) November 20, 2021