Sierra Leone: felrobbant egy olajszállító tartálykocsi, közel százan meghaltak

Felrobbant egy olajat szállító tartálykocsi Sierra Leone fővárosában, Freetownban szombaton. A balesetben legalább 99-en meghaltak és száznál is többen megsérültek – írja hírügynökségi értesülésekre hivatkozva az MTI. Az AYV helyi televízió a reggeli órákban még négyszáz áldozatról számolt be.

A helyi egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a tartálykocsi először egy teherautóval – más források szerint busszal – ütközött össze, és az ütközést követően robbant fel, a tűz pedig átterjedt a környező épületekre is.

Az áldozatok között vannak, akik a baleset után azért rohantak a tartálykocsihoz, hogy a szivárgó olajat összegyűjtsék.

Mohamed Lamrane Bah, az Országos Katasztrófavédelmi Ügynökség (NDMA) kommunikációs vezetője nem zárta ki, hogy az áldozatok száma emelkedni fog. A glasgow-i klímacsúcson tartózkodó Julius Maada Bio, Sierra Leone elnöke Twitteren fejezte ki részvétét az áldozatoknak és családjaiknak.

Deeply disturbed by the tragic fires and the horrendous loss of life around the Wellington PMB area. My profound sympathies with families who have lost loved ones and those who have been maimed as a result. My Government will do everything to support affected families. pic.twitter.com/xJRA1UtCJJ