Zavaros cégek Babis körül – cseh kifizetéseket állíthat le az EU

Van-e érdekkonfliktus, illetve összeférhetetlenség a milliárdos Andrej Babis cégei és kormányfői tisztsége között? Régóta vitázik erről Babis Brüsszellel, de a cseh választási hajrához közeledve az Európai Bizottság azzal fenyeget: ha Prága nem rendezi a helyzetet, leállítja az EU-pénzek egy részének folyósítását.

Az Európai Bizottság két főigazgatóságának a vezetője is aláírta azt a hatoldalas levelet, amit a cseh ipari és kereskedelmi minisztériumnak, illetve a pénzügyi és a regionális fejlesztési tárcának is elküldtek a múlt héten. A levélben az Európai Bizottság főhivatalnokai arra figyelmeztették a cseh hatóságokat, hogy

az EU által folyósított támogatások és kifizetések egy részét leállíthatják, ha Prága nem erősíti meg az ellenőrzést az uniós szubvenciók elosztása fölött, illetve nem tisztázzák az érdekkonfliktusokat, összeférhetetlenségeket, amelyek bizonyos vagyonkezelői alapok körül alakultak ki.

A szokásos bikkfanyelven írt, óvatosan becsomagolt, de mégiscsak kemény üzenet célpontja nem más, mint a cseh kormányfő: Andrej Babis. A politikus – és a pártja, az ANO által vezetett cseh kormány is – régóta vitázik Brüsszellel arról, hogy mennyire őrizte meg az ellenőrzést a dollármilliárdos vállalkozó az Agrofert cégcsoport fölött, amelyet miniszterelnökké választásáig irányított.

Időközben az Európai Bizottságnak nemcsak két hivatalvezetője, hanem immár a brüsszeli szóvivője is megerősítette, hogy ha nem történik változás Prágában, annak pénzügyi következményei is lehetnek.

A kormányfő esete a saját vagyonkezelőjével

Babis, amikor kormányfő lett, 2017-ben egy vagyonkezelőre bízta a mezőgazdasági és vegyipari vállalatkonglomerátum vezetését, de ez nem győzte meg sem az EU-t, sem a cseh ellenzéket arról, hogy a szlovák születésű milliárdos tényleg lemondott-e (legalább átmenetileg) a csoport üzleti tevékenységének az irányításáról.

Az EU szerint továbbra is

összeférhetetlenség áll fenn

a cégeket mégiscsak valamilyen formában ellenőrzése alatt tartó Babis üzleti érdekeltségei és kormányfői tisztsége között. Babis és a cseh kormányzat ezt vitatja, illetve visszautasítja. A miniszterelnök szerint ugyanis politikai ügyről van szó.

Az EU most viszont minden eddiginél komolyabban követeli, hogy a csehek tegyenek intézkedéseket az európai segélyek elosztásának javítására, különben részlegesen felfüggeszthetik a Cseh Köztársaságnak szánt kifizetéseket.

A cseh regionális fejlesztési minisztérium egyike azoknak a hatóságoknak, amelyek az EU-szubvenciók elosztásáról döntenek az országban. A tárca most közölte, hogy a többi minisztérium képviselőjét egy tárgyalásra hívja, hogyan lehetne a potenciális érdekkonfliktusokat kiküszöbölni a csehországi EU-támogatások odaítélésénél. Minderről az Euractiv hírportál német kiadása számolt be.

A Politico című internetes lap szerint a brüsszeli fenyegetés egy Andrej Babishoz kapcsolódó pénzügyi revízió (audit) nyomán történik. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy Babis szabálytalanul gazdagodhatott olyan üzleti megoldások révén, amelyeket most felülvizsgáltatna Brüsszel.

Egy 2019-ben készült, de csak 2021-ben nyilvánosságra került audit nyomán az Európai Bizottság ugyanis megállapította, hogy Babisnak mégiscsak megmaradt közvetlen és közvetett befolyása a vagyonkezelőkre. Ennek megfelelően az Európai Bizottság most azt állítja, hogy az Agrofert által 2017 óta megszerzett összes európai támogatás sérti az összeférhetetlenségi törvényt.

Újabb nyomozás Prágában

Babis számára rossz hírek érkeztek közben Prágából is: a cseh rendőrség ugyanis augusztus elején nyomozást indított a legfőbb ügyészség felügyelete alatt egy összeférhetetlenségi ügyben. Amiatt vizsgálódnak, hogy az Agrofert közbeszerzési megbízásai során történt-e bűncselekmény – erről a Deník N című lap számolt be. Júniusban ráadásul az Európai Ügyészség vette át az ügy egy részét, amely az EU-költségvetéssel is összefüggésben lehet. Babis itt is vitatja, hogy összeférhetetlenség állna fenn.

A cseh rádió értesülései szerint cseh koronában számítva százmilliós nagyságrendű támogatásokról van szó, amelyek európai alapokból áramlottak az Agrofert Holdinghoz 2017 óta.

Korábban, egy 2017 előtti ügyben már indult nyomozás, s ennek az úgynevezett „Gólyafészek-botránynak” a vizsgálata sem zárult le még Csehországban a német Süddeutsche Zeitung (SZ) szerint, jelenleg az ügyészségnél pattog a labda, miután a rendőrség vádemelési javaslattal zárta le az ügyet.

A Gólyafészek-botrány arra az időszakra nyúlik vissza, amikor Babis még nem volt politikus. Azzal gyanúsítják, hogy jogosulatlanul vett fel EU-támogatásokat egy középület beruházására. Nem egy nagy céget adott meg ugyanis beruházóként, hanem több kisebbet a Süddeutsche Zeitung szerint.

„Csehország nem európai gyarmat”

A Politico is felidézi, hogy Babis régóta visszautasítja, hogy bármiféle visszaélés történt volna. A brüsszeli hírforrás emlékeztet rá: júniusban az Európai Parlament (EP) már felszólított arra, hogy a Babis által kontrollált üzleti vállalkozások esetében szüntessenek meg minden EU-finanszírozást.

Az EP ráadásul nemcsak az EU-tól, hanem a cseh költségvetésből érkező pénzkifizetést is leállítana, ami a cseh miniszterelnök vagy akár a miniszterek cégeihez kerülhetne, amíg az összeférhetetlenségi konfliktusokat nem oldják meg.

A Süddeutsche Zeitung szerint Babis erre úgy válaszolt: „Csehország nem európai gyarmat”. (Hogy ezt a gondolatot kitől kölcsönözhette a cseh politikus, aki a Visegrádi Négyek oszlopos tagja, nem nehéz kitalálni.)

További gyanús ügyek

Azt, hogy Babis feltehetően összeférhetetlen tisztségeket tölthet be egyszerre, már az SZ augusztus közepén megjelent írása is sugallta. A lap szerint újabb bizonyítékok kerültek elő nemrégiben a kormányfőről. Egy kerületi bíróság előtt zajló eljárásban ugyanis azt vetik Andrej Babis szemére, hogy két kiadóvállalatban is tulajdonos, ami a politikusok számára tilos Csehországban. Az eljárásokat Babis jogi úton próbálja leállítani, és persze minden vádat tagad.

A cseh rádió kutakodása szintén érdekes eredményre vezetett. Az egyik Agrofert-vállalat áramszámláját például Babis nevére állították ki. Egy maga Babis által forgatott videóban – amely másfél éve vált nyilvánossá – pedig éppen ennél a cégnél nyomtatott ki Babis kormányzati dokumentumokat.

A cseh mezőgazdasági minisztériumnak mindenesetre szeptember 14-én kell beszámolnia arról, hogy Babis eleget tett-e a rá vonatkozó törvényeknek. A tárca nyilvánvalóan a kormányfő védelmére kel majd, amivel Brüsszelben várhatóan nem fognak egyetérteni. A Süddeutsche szerint azonban ettől függhetnek majd a koronavírus-járvány kezelésére létrehozott EU-segélyalap kifizetései is, tehát nem egyszerűen csak a holdingcégek finanszírozása lehet a tétje az összeférhetetlenségi szabályozásnak.

Októberben választások lesznek Csehországban

Mindeközben Babis azért küzd, hogy októberben mindenképpen miniszterelnök maradhasson – Csehországban ugyanis ekkor általános választásokat tartanak, és a kormánypárt, azaz Babis ANO elnevezésű pártja meglepően jól áll a közvéleménykutatások szerint.

Babis ezért is hangsúlyozza, hogy politikai ügyről van szó, amikor Brüsszel levelet írt az Agrofert ügyében. Az európai képviselők elő szeretnék írni, hogy a cseh polgárok kit válasszanak miniszterelnöknek, mondta a kormányfő, aki hozzátette: ezt már 41 évig megtapasztalták.

Ezzel nyilván a szovjet uralomra gondolt, ami azért érdekes, mert Babist régóta kommunista ügynökmúlttal vádolják, de természetesen a kelet-európai populistákat az ilyen apró részletek sosem zavarják a Nyugat lekommunistázásában.

Amúgy az ügynökmúltját is vitatja természetesen a szlovák születésű cseh politikus, akinek pechjére Szlovákiában nem tudja kontrollálni az eseményeket. Éppen idén egy pozsonyi kutatóintézet ásott elő egy újabb „érdekes” dokumentumot, amelyben egy kommunista titkosszolgálati beszervezésről van szó.

A dokumentum egyik oldalán a Bures fedőnév szerepelt, a másikon Andrej Babisé – ez persze Babist továbbra sem ingatta meg, csak azt ismerte be, hogy a kommunista párt tagja volt a csehszlovák rendszerváltás előtt.

Babis a hatalom megtartására végső esetben a kommunistákkal és a szélsőjobboldallal is összefoghat elemzők szerint. Egy új kormány ugyanis végzetes lenne számára: egyrészt a jelenlegi ellenzék hatalomra kerülve elismerhetné Babis cégeiben az összeférhetetlenséget, és ezek után nemcsak a támogatásokat kéne visszafizetni, hanem még a kormányfő büntetőjogi felelőssége is felmerülhetne.

Gyengült a Kalózpárt

A Süddeutsche Zeitung szerint ugyanis a Kalózpárt – az egyik nagy ellenzéki párt – és a Transparency International együttműködésével tárták fel az Agrofert tulajdonviszonyait. Most pedig a Kalózpártnak van esélye arra, hogy kormányra kerüljön.

Igaz, az ellenzéki tömörülés az év elején még egy STAN nevű (Polgármesterek és Függetlenek néven is ismert) másik szerveződéssel együtt 30 százalékos népszerűséggel vezette a közvélemény-kutatásokat, időközben azonban a harmadik helyre csúsztak vissza.

A STAN elnökévé a napokban újraválasztott Vít Rakusan ennek kapcsán azt nyilatkozta a Seznam Spravy című lapnak, hogy nem bánta meg a „kalózokkal” való együttműködést, és a népszerűségvesztés csak ösztönzést ad nekik arra, hogy javítsanak az eddigi hibákon és a kampányukon.

Megdobálták Babist

A Financial Times (FT) emlékeztet arra, hogy az év elején drasztikusan zuhant az ANO támogatottsága, elsősorban a több mint harmincezer áldozatot követelő koronavírus-járvány miatt.

Idén Babis túlélt már egy bizalmatlansági szavazást is, tavasszal és nyár elején ugyanis még bukni látszott a kormányfő.

Babist nemrégiben egy választási kampányán tojással meg is dobták – ez látható egy videón is – állítólag a járványkezelés miatt dühödött fel egy nő, aki így juttatta kifejezésre a kormányfővel való elégedetlenségét.

Ellentámadás és erősödő gazdaság

Babis a támadásokra ellentámadással válaszol, illetve „fake-news”-ozik. A Kalózpártot pedig minden eddiginél jobban támadja, ami a Financial Times szerint részben eredményes is. Egyrészt azzal támadta az ellenzék (akkor még) vezető erejét, hogy „migránsokkal tömné tele a cseh otthonokat”, másrészt a konzervatív szavazókat riogatta a Kalózok progresszív programpontjaival.

A Kalózok által alakított választási szövetség azért is csúszott a brit lap szerint a harmadik helyre a népszerűségi listákon, mert nem tudtak megfelelő választ adni az őket ért támadásokra. Így a Babis-féle ANO mögött most egy jobbközép koalíció, a SPOLU (Együtt) áll a második helyen, a STAN és a Kalózok mögöttük található. Ugyanakkor a frissebb kutatások szerint inkább holtversenyben 21-21 százalékon áll a két ellenzéki tömörülés, az ANO pedig 26 százalékon.

Babis és az ANO esélyeit ugyanakkor javíthatja az októberi választáson, hogy a cseh tévé híre szerint az ország gazdasága több mint nyolc százalékkal bővül az idei második negyedévben, azaz a koronavírus-válságból kezd kilábalni a cseh gazdaság. Ez a 8,2 százalékos adat elvileg történelmi rekord lenne, de a tévé elemzője felhívja a figyelmet arra, hogy az igencsak alacsony előző évi bázishoz képest nőtt ennyire a negyedéves cseh GDP.