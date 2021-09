Trump oltásellenes hívei turnén tömik az amerikaiak fejét elméleteikkel

Sokan az egészségügybe és demokráciába vetett hitet féltik az összeesküvés-elméletektől fertőzött gyűlések miatt.

Nyáron nagy turnét indítottak a Republikánus Párthoz, azon belül is Donald Trump exelnökhöz közel álló figurák, olyan konzervatív orvosok, akik finoman szólva alternatív Covid-gyógymódokat részesítenek előnyben, valamint lelkészek. A kissé oltásellenes ReAwaken America, azaz Amerika Újraébresztése turnén részt vett Michael Flynn volt trumpista tábornok is, és már Floridában, Michiganben és más államokban is tartottak gyűléseket – írja a Guardian.

Járványügyi szakértők szerint az oltásellenes felhangú kampánygyűléseken olyan alaptalan mondatok hangzottak már eddig is el, amik aláaknázzák a közegészségügybe és demokráciába vetett bizalmat.

Egy Clay Clark nevű oklahomai keresztény vállalkozó és médiafigura az általa “egészség és szabadság” konferenciáknak szervezett események fő szervezője. Olyanok vesznek részt ezeken a rendezvényeken, mint Simone Gold, akit a Capitolium ostromáért is elítéltek, és aki olyan, sokszor cáfolt Covid-kúrákat javasolt, mint az ivermectin. Aztán itt van Stella Immanuel, egy houstoni orvos, aki egy augusztus 20-i ReAwaken-gyűlésen kijelentette:

Amerika egészségügyi problémái földönkívüli DNS-re és az ördögök spermájára vezethetők vissza.

A ReAwaken eseményeken megjelennek Trump dúsgazdag támogatói is gyakran. A következő időszakban Coloradóban és Texasban is lesz ilyen párszáz fős gyűlés, ami ráadásul nem is ingyenes: 250 dollár a beugró, de dupla ennyiért VIP-jegyet is lehet kapni. Lelkipásztorok viszont féláron mehetnek be.

Mint említettük, sokan aggódnak abban, hogy a csomó intézménybe vetett közbizalmat aláássák a rendezvények. Elég arra gondolni, a rengeteg újraszámolás és bírósági ítélet dacára is mennyien hiszik, hogy elcsalták a demokraták a tavalyi elnökválasztást. Ráadásul ezek az emberek megtagadják a maszkviselést és az oltakozást is, így emberek életei kerülnek veszélybe. Persze mindez nem véletlen, egyben kell tartani a trumpista tábort, jövőre újraválasztják az amerikai törvényhozás nagy részét, 2024-ben pedig elnökválasztás lesz.