A Legenda vagyok forgatókönyvírója is cáfolta a film cselekményén alapuló oltásellenes elméletet

A magányos Will Smith főszereplésével készült zombifilm egyik írója szerint óriási badarság a film miatt azt gondolni, hogy a koronavírus elleni oltás zombivá teszi az embert.

A 2007-es Legenda vagyok című film egy sikertelen kísérletről szól, amelynek célja a kanyaró genetikai átalakítása a rák gyógyítása érdekében, ami a világ lakosságának 99%-át megöli. Azok pedig, akik túlélik a fertőzést, mutáns zombikká válnak.

Biztos már sokan találkoztak az internet magyar végein is azzal a jelenséggel, hogy a közösségi médiában olyan összeesküvés-elméletek keringenek, melyek szerint valami hasonló történhet a Covid-oltást kapó emberekkel is.

A múlt héten például a New York Times arról számolt be, hogy egy New York-i Bronxban található szemüvegbolt tulajdonosa nehezen tudta meggyőzni néhány alkalmazottját, hogy beadassák maguknak a koronavírus elleni védőoltást, és az egyikük az Legenda vagyok című film cselekményét hozta fel aggodalmai érzékeltetésére,

mivel úgy emlékezett, hogy a filmben egy vakcina okozta az emberiség kipusztulását.

A BBC arról ír, hogy a cikkre reagált az 59 éves Akiva Goldsman is, aki az 1954-es azonos című regény alapján készült forgatókönyv egyik írója, és azt fűzte hozzá Twitteren a felvetéshez, hogy

Ó, Istenem! Ez egy film. Ezt én találtam ki. Ez. Nem. Valóság.

Oh. My. God. It’s a movie. I made that up. It’s. Not. Real. — Akiva Goldsman (@AkivaGoldsman) August 9, 2021

A közösségi médiafelületeken hónapok óta jelennek meg alaptalan bejegyzések és mémek, amelyek a filmre hivatkoznak, mint a Covid elleni védőoltás ellen szóló érvre, néhányat a Facebook egyenesen félretájékoztatónak minősített. Volt, aki tévesen azt állította, hogy a filmben a filmben a zombivírus elindítója egy vakcina volt, és volt, aki azt, hogy a filmben 2012 helyett 2021-ben csapott le a vírus.

Egyébként a film főszereplője, Will Smith sem úszta meg, hogy a járvány veszélyei kapcsán ne kelljen párhuzamot vonnia a filmmel, bár ő nem pont ebben a kontextusban elevenítette fel a mozit még a vírushelyzet elején tavaly márciusban.