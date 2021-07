Műholdképeken fedeztek fel egy épülő, hatalmas nukleáris rakétaindító-mezőt Kínában

Az Amerikai Tudósok Szövetségének (FAS) jelentése szerint Kína újabb atomrakétasiló-mezőt épít: a helyszínen mintegy 110 atomrakéta-indító helyezhető el, ha elkészül. A terület Hiszincsiang tartományban van, a tudósok műholdképeket elemezve fedezték fel az építkezést a BBC cikke szerint. A silókat nukleáris robbanófejekkel felszerelhető ballisztikus rakéták kilövésére használhatják.

Amerikai védelmi tisztviselők már aggodalmukat fejezték ki Kína nukleáris felszerelése miatt. Az utóbbi két hónapban ez már a második, Kína nyugati részén épülő új silómező, amelyről hírt adtak. Júniusban a Washington poszt számolt be egy Ganszu tartomány egyik sivatagi területén, Jumenben épülő silómezőről, amelyen 120 rakétaindítót helyezhetnek el.

A FAS jelentése szerint az új silómező Jumentől 380 kilométerre, északnyugatra található, a jumeni területnél korábbi fejlettségi fázisban.

Az Egyesült Államok Stratégiai Parancsnoksága, a Védelmi Minisztérium stratégiai részlege Twitteren adott hangot aggodalmának:

This is the second time in two months the public has discovered what we have been saying all along about the growing threat the world faces and the veil of secrecy that surrounds it.https://t.co/OTFkP14H5o

— US Strategic Command (@US_Stratcom) July 27, 2021