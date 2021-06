A németek 50 millió beadott oltás fölött járnak

A lakosság 43 százaléka már megkapta legalább az egyik adagot.

Ötvenmilliónál is több adagot adtak be az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott betegségtől (Covid-19) védő oltásokból Németországban a kedden közölt adatok szerint.

Az MTI azt írja, hogy a 158 napja tartó kampányban 50 541 084 adag oltást adtak be. Legalább egy adagot a lakosság 43,3 százaléka, kicsivel több mint 26 millió ember kapott. Teljes oltással a lakosság 18 százaléka, vagyis 15 millióan rendelkeznek.

Ugyancsak kedden a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) visszavonta a tavaly decemberben kiadott legmagasabb szintű járványügyi riasztást és eggyel alacsonyabb fokozatú riasztást adott ki. A helyzet javul, de még mindig „a világjárvány kellős közepén vagyunk”, és Nagy-Britannia példája megmutatja, hogy az új vírusvariánsok miatt akkor is romolhat, ha már sok embert beoltottak – mondta Jens Spahn egészségügyi miniszter Berlinben.

Továbbra is csak nagyon óvatosan, széles körű tesztelés és higiéniai óvintézkedések mellett lehet lazítani a járványügyi szabályokon – tette hozzá Lothar Wieler, az RKI elnöke. Kiemelte: a lakosság több mint 80 százalékának kell védettséget szereznie a Covid-19-cel szemben ahhoz, hogy valamennyi korlátozást visszavonhassanak.

A közösen tartott tájékoztatón a miniszter és az RKI vezetője is hangsúlyozta, hogy globális szinten igen kevéssé haladt előre az oltási kampány, pedig a járványnak csak akkor lesz vége, ha mindenütt megszerzik az ellenőrzést a vírus terjedése felett. Ezért az is fontos, hogy „tágítsuk a látómezőt” – mondta Jens Spahn, kifejtve: nemcsak a hazai lakosság védelmére kell összepontosítani, hanem más országokat is segíteni kell, hogy a nemzetközi közösség „még jobban felkészülhessen mindarra, ami vár még ránk ebben a világjárványban”.

Németországban május eleje óta gyengül a vírus alfa – illetve B.1.1.7 – jelzésű változatának szétterjedése révén kibontakozott harmadik járványhullám, amelyben kevesebben fertőződtek és haltak meg, mint a kevésbé veszélyesnek tartott vírusvariánsok által okozott második hullámban.

A korlátozások nagy részét a legtöbb tartományban már visszavonták, és a következő napokban újabb könnyítéseket vezetnek be. A tartományi rangú főváros, Berlin vezetése például kedden bejelentette, hogy péntektől nem kell oltási igazolás vagy negatív SARS-CoV-2 gyorsteszt lelet az üzletek, boltok és a vendéglők teraszainak felkereséséhez. Megnyithatnak az edzőtermek is, és akár 500 fős rendezvényeket tarthatnak zárt térben, ha működik a helyiségekben szellőztető rendszer.

Az RKI keddi adatai szerint az utóbbi 24 órában 1785 fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez csaknem 10 százalékos csökkenés az egy héttel korábbi 1911-hez képest. Az új esetekkel együtt 3 682 911 ember szervezetében mutatták ki a vírust.

A legfontosabb járványügyi mutatóként számon tartott hétnapi fertőzésgyakoriság – a megelőző hét napon regisztrált fertőződések százezer lakosra vetített száma – 35,20-ra süllyedt az egy héttel korábbi 58,40-ről. A Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt 153 halálesetet regisztráltak, így 88 595-re emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma Németországban.