Magyarország ma is megvétózott egy uniós szerződést

Magyarország az utóbbi időszakban sorra akadályozza meg egyedüli tagállamként az Európai Unió külpolitikai lépéseit. Korábban Oroszország, Kína, és az izraeli-palesztin konfliktus kapcsán is vétóztunk.

Most pedig egy 20 éve fennálló, 79 afrikai, karibi és óceániai országgal kötött szerződés megújítását fúrtuk meg, szúrta ki a Telex a Reuters cikkét. Szijjártó Pétert idézve a lap azt írja, Magyarország nem tudja támogatni az elsősorban emberi jogokra, kereskedelmi-, fejlesztési-, klímavédelmi és migrációs kérdésekre vonatkozó keretmegállapodásokat tartalmazó, úgynevezett Cotonoui Megállapodás megújítását, mivel ez a megállapodás „több migránst engedne be az Unió területére”. Szijjártó arról is panaszkodott, hogy

az összes indítványunkat lesöpörték az asztalról, ezért sem adjuk a nevünket a megállapodáshoz.

Az új megállapodás megújításához mind a 27 tagállam egyetértésére lenne szükség. A migrációs fejezetek egyébként a migránsok visszafogadásáról, az irreguláris migráció szabályozásáról és egyéb, alapvetően az illegális migrációt megakadályozni hivatott dolgokról szól.

