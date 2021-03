Otthonától távol, jégtáblán szundikáló rozmárt észleltek Wales partjainál

Északi-sarkköri vizekben élő rozmárt észleltek Wales partjainál napokkal azután, hogy láttak egy egyedet az írországi partoknál is. A megtermett példányt a St Bride’s-öböl délkeleti csücskén elterülő Broad Haven település déli strandjának egy szikláján látták pénteken, mielőtt visszatért a tengerbe. Állatvédők szerint ugyanarról az egyedről lehet szó, amelyet az írországi Kerry megye partján láttak.

– mondta Cleopatra Browne, a walesi tengeri élet mentőszolgálat tagja, akit mintegy 40 méterről figyelte meg az állatot, amelyről úgy vélik, hogy egy fiatal egyed lehetett, mivel a rozmár agyara mintegy 7,5 centiméter volt.

Az RSPCA állatvédelmi liga tisztje, Ellie West szintén megfigyelte távolról az állatot.

– mondta.

Exhausted Arctic walrus spotted on Valentia Island #Kerry today far,far from home. Rare but not unusual sight by all accounts – first official walrus sighting here on the Shannon in 1897. (Footage thanks to Seánie Murphy/Valentia) @RTEnews pic.twitter.com/yrdQR1Ibam

