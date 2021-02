Minden adott volt Texasban ahhoz, hogy teljes káosz alakuljon ki

Katrina Tanner csak idén februárban 6200 dollárt fizetett ki villanyszámlára. Ez 1,8 millió forintnak megfelelő összeg, és ötször annyi, mint amennyit Tanner tavaly egész évben fizetett. A texasi nő néhány évvel ezelőtt váltott át a Griddy nevű áramszolgáltatóra, és meg is volt vele elégedve. Azonban amikor nemrég sarkvidéki fagy bénította meg az államot, döbbenten figyelte, ahogy a Griddy telefonos alkalmazásában rohamosan nőni kezdett a számlája. A szolgáltató végül le is emelte a számlájáról a pénzt, mindössze 200 dollárja maradt a bankban.

Katrina Tanner csak az egyik olyan ügyfél, akinek a gatyája is ráment arra, hogy a természeti katasztrófa sújtotta államban meglehetősen speciális rendszerben működik az áramszolgáltatás. A magas számlák mellett azonban a szétfagyott csövek miatt beázott lakások, a szennyezett ivóvíz és természetesen a koronavírus-járvány miatt is nehéz helyzetbe kerültek a texasiak. És akkor még a katasztrófa idején a napfényes Mexikóba utazó szenátorról nem is beszéltünk.

Alaszkai hideg

Texasban alapvetően a február enyhe, az átlagos legmagasabb hőmérséklet 14,4 és 23,9 Celsius-fok között van, a legalacsonyabb mínusz 3,3 és 13,3 fok között. A Guadalupe-hegységben rendszeresen havazik, az állam nagy részében azonban a tél száraz, csapadékmentes.

Február közepén azonban a terület fölé áramló sarki hideg levegőnek köszönhetően a havazás mellett Dallasban mínusz 10 fok volt, az évszaknak megfelelő plusz 15 fok helyett, egyes helyeken pedig mínusz 18 fokig süllyedt a hőmérséklet. Amarillóban az 1895-ben beállított mínusz 11 fokos rekord dőlt meg mínusz 17 fokkal.

Valentin-napkor néhány texasi településen két fokkal hidegebb volt, mint az alaszkai Anchorage-ben.

Bár harminc évvel ezelőtt szintén hasonló téli viharok sújtották az államot, ez az időjárás még mindig rendkívülinek számít, jóllehet, a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban lehet rá számítani.

A plusz 15 fokos télhez szokott texasiak nincsenek felkészülve a mínusz 18 fokra, amely miatt még a hidegebb telekhez szokott Magyarországon is életbe lépne a vörös kód. A texasi házak szigetelése nem felel meg a sarkvidéki hideg kihívásainak, így a lakók nem csak azzal a problémával kerültek szembe, hogy a szokásosnál jobban kell fűteni, hanem azzal is, hogy a befagyott vízvezetékcsövek egyszerűen szétrobbantak. Számos olyan esetről számoltak be az amerikai lapok, amelyekben a csőtörés miatt a házakban tönkrement a padló, leomlott a vakolat a plafonról, vagy tönkrementek a háztartási gépek.

De a legnagyobb problémát talán az jelentette, hogy a magánszemélyek mellett az energiaszolgáltatók sem voltak rendesen felkészülve, és az ő infrastruktúrájuk sem bírta a terhelést. Emiatt hiába akart volna valaki fűteni – akár földgázzal, akár villannyal –, nem tudott, mert egyszerűen nem volt mivel. Sőt, az áramkimaradás miatt a vízszolgáltatás is akadozott, így valahol ivóvíz sem volt, vagy ha igen, akkor a hatóságok azt tanácsolták, hogy fogyasztás előtt forralják fel azt. Már ahol ezt meg tudják oldani.

A kétségbeesett lakosok úgy próbáltak meg fűteni, ahogy tudtak. Voltak, akik a kerti grillt vitték be a lakásba, mások hulladékfát gyűjtöttek, hogy azzal gyújtsanak be. Egy édesanya és gyereke azért halt meg szénmonoxid-mérgezésben, mert éjszakára járó motorral hagyták az autót a garázsban, hogy így próbáljanak meg fűteni. Mások megfagytak vagy kihűltek. Február 16-án 4 millió lakos volt áram nélkül, és két nappal később is még több mint 537 ezer helyen nem volt áram. A katasztrofális időjárásnak legalább 30 halálos áldozata van.

Szabadnak lenni jó(?)

A Texasban történtek egy amolyan tökéletes vihar következményei, amely három összetevőből állt össze. Ebből az egyik a tényleges időjárási vihar volt, aztán a hideg miatti megnövekedett fogyasztást nem bírta a hálózat, majd maga az infrastruktúra is meghibásodott.

A másik egy olyan elem, amelynek a kezdetei nagyjából 80 évvel ezelőttig vezethetők vissza, amikor az akkor a Demokrata Párt irányítása alatt álló Texas úgy döntött, hogy függetleníti magát a szövetségi villanyhálózattól, mert önállóan szerette volna szabályozni, hogy miként használja fel az államban megtermelt áramot. Ez egyrészt természetesen függetlenséget jelentett, másfelől, ha egy szomszédos államnak valamiért áramra volt szüksége, a szövetségi kormány nem mondhatta azt, hogy Texas kénytelen adni.

Ugyanakkor a függetlenség miatt a texasi áramszolgáltatókra nem vonatkoznak ugyanazok a biztonsági előírások, mint a többiekre, és az állami felügyelet sem mondható túlzottan keménynek. 1989 decemberében, amikor egy hasonló hideghullám söpört végig az Egyesült Államokon, majdnem teljesen leállt a 25 millió felhasználónak áramot biztosító ERCOT nevű szolgáltató rendszere. Az állami közüzemi szolgáltatásokat felügyelő bizottság akkor azt javasolta, hogy az áramcégek téliesítsék az infrastruktúrájukat a hasonló helyzetek elkerülése érdekében. Ők, mivel ez csak egy javaslat volt, nem léptek, így 2011-ben, majd 2021-ben megismétlődött az eset.

A harmadik elem, amely miatt Katrina Tanner egy vagyont költött villanyra, hogy a texasi energiapiac nem szabályozott. 2002-ben az állami szenátus elfogadta azt a törvényt, amely engedélyezte a deregulációt ezen a területen, és ennek következtében mára a texasi áramfogyasztók 85 százaléka szabadon választhat a szolgáltatók közül. Azért nem 100 százalék, mert a törvény az önkormányzati vagy szövetkezeti (utility cooperative) tulajdonban lévő szolgáltatókra nem vonatkozik. A dereguláció alá eső területeket öt nagy részre osztották, és beletartoznak az olyan nagyvárosok, mint Houston, Dallas vagy San Antonio, de például Austin, az állam fővárosa nem.

Az érintett településeken az olyan kisebb szolgáltatók, mint a Griddy versenyeznek a vásárlók kegyeiért, és ha valaki nem elégedett az egyik szolgáltatóval, akkor átválthat egy másikra. Bár az olcsó árak csábítók lehetnek, nem árt vigyázni, ugyanis

egyes szolgáltatóknál a fogyasztói árat a nagykereskedelmi árhoz viszonyítva határozzák meg, és ha hirtelen több millió fogyasztónál elmegy a villany, akkor az gyorsan felnyomja az árakat.

A katonai nyugdíjból élő Scott Willoughby nagyon örült annak, hogy másokkal ellentétben nála a vihar idején is volt villany, hamarosan azonban kiderült, mekkora árat fizetett ezért. Két napi fogyasztásért 16 752 dollárt (4,9 millió forint) számláztak ki neki, amely a hetvenszerese annak, amit általában fizetni szokott. A 63 éves férfinak az összes megtakarítása ráment a számla kifizetésére. Greg Abbott kormányzó végül a minap bejelentette, hogy a közműfelügyelet ideiglenesen megtiltotta az energiaszolgáltatóknak, hogy számlát küldjenek a háztartásoknak, vagy hogy díjtartozás miatt kikapcsolják az energiaellátásukat.

Cancúni fiaskó

Ilyen helyzetben a lakosság jogosan várja el azt, hogy a megválasztott politikusok a helyszínen próbáljanak meg segíteni a bajba jutottaknak. Ezért is került nagyon kínos helyzetbe Ted Cruz republikánus szenátor, amikor lefotózták, hogy felszállt egy, a mexikói Cancúnba tartó repülőgépre, pont akkor, amikor a texasiak sötétben és ivóvíz nélkül fagyoskodtak. A hír gyorsan körbejárta a sajtót, és Cruz nagy felháborodás közepette hazatért.

A politikus ezt követően furcsa magyarázkodásba kezdett. Azt állította, hogy csak a lányait és a feleségét kísérte el, akik kikönyörögtek egy kis vakációt egy cancúni luxusszállodában, bár ennek ellentmond, hogy Cruznál egy akkora bőrönd volt, amelybe több napra elegendő ruha fér bele.

Azt is mondta, hogy ugyan eredetileg több napra ment volna, de amint felült a gépre, eszébe jutottak a texasiak szenvedései, és hogy nem hagyhatja cserben őket, ezért a mexikói landolás után rögtön átkérte a jegyét egy korábbi járatra.

Cruz magyarázatát nem sokan vették be, és a helyzetén csak rontott, amikor a New York Timeshoz eljutottak a felesége, Heidi által a barátoknak küldött üzenetek. Az asszony többek között arról írt, hogy náluk ugyan van gáz, de azért így is hideg van, és milyen jó lenne elutazni néhány napra Cancúnba. Még konkrét szállodát is ajánlott, a Ritz-Carltont, ahol most 309 dollár (91 ezer forint) egy éjszaka, és jó a biztonság. A politikus utazása különösen ironikus egy korábbi Twitter-üzenetének fényében. Austin demokrata párti polgármestere decemberben szintén Mexikóba utazott, miközben mindenkit arra kért, hogy maradjanak otthon. Cruz akkor képmutatónak titulálta Stephen Adlert.

Cruzt 2012-ben választották meg először szenátornak, és a 2018-as választáson újrázni tudott, ugyanakkor a voksolás váratlanul nagyon szoros versenyt hozott, és a republikánus politikus mindössze 215 ezer szavazattal (1,6 százalékponttal) ért el jobb eredményt, mint ellenfele, a demokrata párti Beto O’Rourke. Ugyan a szenátori mandátum hat évre szól, ezért a következő választás még odébb van, de lehet, hogy Cruznak még vissza fog ütni ez a mexikói kiruccanás (vagy az, hogy továbbra is Trump-hívő).

O’Rourke-ról két és fél évvel ezelőtt írtunk hosszabban, amikor elindult a szenátori posztért, és akkor megemlítettük, nála a kampány arról szól, hogy a lehető legtöbb helyre elmegy, hogy találkozzon és beszélgessen az emberekkel. A politikus azóta elindult és elbukott a demokraták elnökjelölti versenyén, de ez nem vetette vissza a lelkesedését. Politikai pozíció nélkül, amolyan főállású aktivistaként O’Rourke rendszeresen segíti a helyi, akár kisvárosi politikusok kampányát, a mostani vészhelyzetben pedig más aktivistákkal együtt jár házról házra – nem azért, hogy kampányoljon, hanem hogy megnézze, kinek miben tud segíteni, például élelmiszer-adománnyal vagy palackozott vízzel. A korábbi képviselő és Alexandria Ocasio-Cortez mintegy 5 millió dollárnyi adományt gyűjtöttek, amelyet élelmiszerbankoknak, illetve család- és idősgondozással foglalkozó szervezeteknek fognak adni.

A történtek óta Ted Cruz is aktivizálta magát, és a Twitteren meg is osztott néhány fotót arról, ahogy vizet oszt a rászorulóknak. Vannak azonban, akik csak píár akciónak tartják ezt, és nem hiszik, hogy Cruzt tényleg érdeklik az emberek.