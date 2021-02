Pokollá vált egy férfi élete, mert folyton böfögnie kell

Egy kétgyermekes családapa nem tudja kontrollálni a böfögését, és az orvosok nem értik, mi lehet a baja. A 61 éves Michael O’Reilly először akkor vette észre, hogy valami nem oké, amikor tavaly júniusban golfozni ment, és a kéretlen böfögések miatt már nem talált bele a lyukakba sem, mert nem tudott figyelni a célzásra. Minden azután kezdődött, hogy megivott egy csésze teát a golfjáték előtt.

O’Reilly felkereste az orvosokat, akik nem tudták teljes bizonysággal megmondani, mi idézi elő a kellemetlenséget. Ez az állapot már nyolc hónapja áll fenn, és a férfi elmondása szerint egyre rosszabb a helyzet. Néhány percenként kitör belőle egy böfi. Ezek egyre „hangosabbak és erőszakosabbak”, fogalmazása szerint már pokollá vált az élete.

Aerofágiára, azaz fokozott levegőnyelésre kapott gyógyszereket, de azok nem használtak. Jelenleg több orvosnál is az időpontjára vár, hátha végre valakinek sikerül diagnózist felállítania. A férfi szeretne mielőbb visszatérni a munka világába is, de fél, hogy egyelőre az állásinterjúk közben is elböfögné magát.