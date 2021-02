Nehéz idők jönnek az Ausztriába ingázókra

Ausztriában a koronavírus-járvány megfékezését célzó hathetes teljes zárlat után újra kinyitottak az üzletek és a szolgáltatók, a belső lazítást ellensúlyozandó azonban szerdán az eddiginél is szigorúbb beutazási korlátozások léptek életbe.

Ugyan szigorúbb járványvédelmi intézkedések – például a hatékonyabb FFP2-es maszkok viselése, valamint bizonyos testi kontaktust igénylő szolgáltatások esetében kötelező negatív teszteredmény felmutatása – mellett, de a napokban újra kinyitottak az üzletek, fodrászatok, kozmetikák, masszázsszalonok országszerte.

A kereskedelmi egységekben a korábbi 10 négyzetméterrel szemben minden vevőre 20 négyzetméter terület kell hogy jusson, és ez az új szabályozás knemcsak a most újranyitott üzletekre – bútorboltokra, barkácsáruházakra, elektronikus cikkeket árusító üzletekre, ruházati és cipőboltokra – vonatkozik, hanem az élelmiszert, illetve alapvető szükségleti cikkeket árusító egységekre is.

Az enyhítésekkel párhuzamosan azonban szerdán még szigorúbb beutazási korlátozások léptek életbe. A már korábban bevezetett regisztrációs és karanténkötelezettség mellett minden, Ausztriába beutazni szándékozónak fel kell mutatnia egy 72 óránál nem régebbi negatív koronavírus-tesztet. Amennyiben ezzel nem rendelkezik, haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül pótolni köteles.

A szigorú szabályok alól ezentúl az ingázók sem jelentenek kivételt, mostantól rájuk is vonatkozik a regisztrációs kötelezettség – hetente egyszer –, és beutazáskor nekik is fel kell mutatniuk egy negatív teszteredményt, amely esetükben azonban egyhetes is lehet.

Ausztriában szerdai tájékoztatás szerint az elmúlt 24 órában 1469 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 427 562 esetet regisztráltak. A koronavírusos betegséggel (Covid-19) kórházban ápoltak száma 1564, az intenzív kezelésre szorulók 267-en vannak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 43-an haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 8114-re emelkedett.