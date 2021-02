Sebastian Kurz Ausztriában gyártatná a kínai és orosz vakcinát

A 444.hu szemlézte Sebastian Kurz a Welt am Sonntagnak adott interjúját, amelyben az osztrák kancellár elmondta: szeretné, ha az orosz Sputnik V és a kínai vakcinát Ausztriában gyártanák. Bár Kurz előbb megvárná, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is engedélyezze az oltóanyagokat. Mint ismert, Magyarországon az EMA kihagyásával is engedélyeztetni lehet az oltóanyagokat.

Kurz hozzátette: ezek bármelyikével beoltatná magát, miután megkapták az európai engedélyt. „Az oltóanyagoknál egyedül az a kérdés arról szól, hogy miylen biztonságosak, hatékonyak és milyen gyorsan elérhetők, nem a geopolitikaia játszmák” – tette hozzá. Kurz szerint egyébként az Európai Gyógyszerügynökség felelős azért, hogy a vakcinák engedélyezése túl lassú és bürokratikus.